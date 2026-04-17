어스아워 소등부터 커피박 업사이클링까지… 고객 참여형 환경 실천 확산

파라다이스 호텔 부산이 고객 참여형 친환경 캠페인을 잇달아 선보이며 ESG 경영을 실천하는 지역 대표 호스피탈리티 기업으로 주목받고 있다.

단순한 메시지 전달을 넘어 고객이 직접 참여하고 경험하는 방식으로 환경의 가치를 확산시키고 있다는 평가다.

호텔은 최근 '지구를 위한 1시간' 소등 캠페인과 커피박 업사이클링 프로그램을 연이어 진행하며 에너지 절감과 자원 순환이라는 ESG 핵심 가치를 입체적으로 구현했다.

먼저 세계자연기금이 주관하는 글로벌 환경 캠페인 어스아워(Earth Hour)에 동참해 지난 3월 28일 '언플러그드 파라다이스 어스-아워'를 운영했다. 1시간 동안 객실과 호텔 전반의 조명을 자율적으로 소등하는 한편, 본관 1층에서는 팀 '어스(EartH)'의 특별 공연이 펼쳐져 고객들에게 색다른 경험을 제공했다.

파라다이스 호텔 부산에서 객실 전등을 자발적으로 소등하는 어스아워 캠페인이 진행되고 있다. [사진 제공=파라다이스 호텔] AD 원본보기 아이콘

핸드팬과 첼로, 퍼커션으로 구성된 공연은 'EartH에서 온 선물'을 주제로 자연의 요소인 땅·물·바람을 음악으로 표현했으며, 관객이 직접 오션 드럼과 싱잉볼 연주에 참여하는 인터랙티브 형식으로 진행돼 큰 호응을 얻었다. 또 참여 고객에게는 화분에 심으면 꽃이 자라는 'SEED STICK'을 제공해 일상 속 환경 실천으로 이어지도록 했다.

이 같은 메시지는 자원 순환 실천으로도 이어졌다. 호텔은 식목일을 맞아 4월 초 '리사이클 포 투머로우(Recycled For Tomorrow)' 캠페인을 진행하고, 호텔에서 발생한 커피박을 활용한 업사이클링 프로그램을 선보였다.

국내에서 연간 약 35만 톤에 달하는 커피박이 대부분 폐기되는 현실에 착안해, '커피박 화분 키트'를 제작해 고객에게 제공했다. 키트에는 공기정화 식물인 이오난사와 스칸디아모스, 네임택 등이 포함돼 고객이 직접 '나만의 화분'을 완성할 수 있도록 했다.

특히 화분 키트 제작 과정에 호텔 임직원들이 직접 참여해 의미를 더했으며, 어린이를 대상으로 한 'LEO 커피박 DIY 클래스'도 운영해 환경 교육 효과까지 높였다.

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이번 캠페인은 에너지 절감과 자원 순환을 하나의 흐름으로 연결하고, 고객이 직접 참여하는 체험형 ESG 모델을 구현했다는 점에서 의미가 크다.

호텔 관계자는 "환경 보호는 선언이 아닌 실천의 문제"라며 "앞으로도 지역사회와 함께 지속가능한 미래를 만들어가는 ESG 활동을 꾸준히 확대해 나가겠다"고 말했다.

파라다이스 호텔 부산이 고객들에게 제공한 커피박 화분 키트. 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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