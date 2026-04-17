시흥시는 경기도, 경기문화재단과 손을 잡고 지역 고유의 문화자원과 생활문화를 발굴·활용하기 위한 '2026 시흥 지붕없는 박물관(에코뮤지엄)' 후보 거점 발굴 공모를 오는 5월 29일까지 추진한다.

지붕없는 박물관 후보거점 발굴 공모 포스터. 시흥시 제공 AD 원본보기 아이콘

'지붕 없는 박물관'은 전통적인 박물관의 형태에서 벗어나 지역주민의 삶의 터전과 생태계 전체를 하나의 박물관으로 보존·활용하는 에코 뮤지엄 사업이다. 주민과 전문가, 공공기관이 협력해 지역의 자원을 발굴하고 교육·전시·연구 등 다양한 활동으로 확장하는 것이 특징이다.

올해로 11년째를 맞은 '시흥 지붕없는 박물관'은 지난해부터 시흥문화발전소 '창공'을 중심으로 시화산업국가단지의 옛 모습을 발굴하고 기록하는 '시화공단 기록화' 사업을 추진하고 있다. 시는 이번 공모를 통해 생태·자연경관, 근현대 건축유산, 지역의 기억과 생활문화 등 다양한 자원을 기반으로 신규 거점을 발굴해 사업을 확대해 나갈 계획이다.

공모 대상은 시흥시에 소재한 문화예술단체, 협동조합, 마을공동체, 사회적기업 등 지역 기반 단체와 공공기관으로, 사업자등록증 또는 고유번호증을 보유해야 한다. 특히 지역 거점 활용 공간을 보유한 단체는 우대된다.

시는 경기문화재단과 함께 총 4개 내외의 후보 거점을 선정할 예정이며, 사업 적합성, 지역성, 실행 가능성, 주민 참여도 등을 종합 평가해 최종 선정한다. 선정된 단체에는 시범사업 운영비로 최대 1천만 원이 지원되며, 사업 취지에 부합하는 사업 컨설팅, 심포지엄, 성과공유회 참석 등이 제공된다.

선정 단체는 오는 7월부터 11월까지 지역 문화자원 발굴과 시범 프로그램을 운영하며, 이후 성과평가를 거쳐 2027년 본 사업 거점으로의 전환 여부가 결정된다. 사업은 문화·생태자원 발굴, 주민 참여 프로그램 운영, 거점 공간 기반 활동, 지역 네트워크 구축 등을 중심으로 추진된다.

김태우 문화체육관광국장은 "지붕없는 박물관 사업은 지역의 숨은 자원을 주민과 함께 발굴하고 새로운 문화적 가치를 만들어 가는 과정"이라며 "지역문화 활성화에 함께할 단체들의 적극적인 참여를 기대한다"라고 밝혔다.

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이번 공모는 5월 29일 오후 3시까지 국가문화예술지원시스템을 통해 온라인으로 신청할 수 있다.

시흥=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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