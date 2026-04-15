강원특별자치도가 제주특별자치도를 직접 찾아 강원생활도민 제도와 고향사랑기부제 알리기에 나섰다.

강원특별자치도가 제주특별자치도를 직접 찾아 강원생활도민 제도와 고향사랑기부제 알리기에 나섰다. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

도는 제주특별자치도청, 서귀포시청 등 공공기관을 직접 방문해 강원생활도민 제도와 고향사랑기부제를 안내하고, 가입과 기부 참여로 이어지도록 현장 중심 홍보를 추진했다.

특히 15일 제주특별자치도청에서는 박천수 제주특별자치도 행정부지사를 비롯해 제주시 강원특별자치도민회(회장 최재형)·서귀포시 강원특별자치도민회(회장 김진형) 관계자들이 참석했다.

참석자들은 현장에서 강원생활도민 제도 가입과 고향사랑기부제에 동참하며, 강원에 대한 애정을 다시 확인하고 양 지방자치단체 간 상생발전에 힘을 보탰다.

도는 강원생활도민 가입률이 상대적으로 낮은 제주를 시작으로 지역을 직접 찾아가는 타깃형 현장 홍보를 확대해 나갈 계획이다.

특히 제주특별자치도는 관광 수요가 높은 만큼 강원생활도민 제도에 대한 관심 확대 효과가 클 것으로 기대된다.

아울러 강원생활도민 가입자가 최근 5만 3천 명을 돌파하는 등 제도 확산이 가속화되고 있어, 이번 홍보를 계기로 가입 확대가 더욱 이어질 전망이다.

한편 제주특별자치도도 하반기 중 강원특별자치도를 방문해 '나우다(제주 디지털 관광증)'와 고향사랑기부제를 공동 홍보하는 등 상호 협력 홍보를 추진할 계획이다.

양 지방자치단체는 생활인구 확대와 고향사랑기부제 활성화를 공동으로 모색하고, 지속가능한 지역발전 협력모델을 구축해 나갈 방침이다.

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전희선 강원특별자치도 지역소멸대응정책관은 "강원과 제주는 서로 멀리 떨어져 있지만, 특별자치도라는 공통 분모 속에서 함께 성장해 나갈 동반자"라며 "긴밀히 협력을 통해 지역소멸 위기를 극복하고 상생발전하는 특별자치시대의 성공모델을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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