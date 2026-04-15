'단발성 검진'에서 '지속적 건강관리'로 발전중

데이터 편향성·임상검증 한계·민감정보 관리 과제도

인공지능(AI) 의료 기술로 건강검진이 '질병 발견'에서 '개인맞춤형 건강 관리'로 빠르게 전환될 것으로 기대되는 가운데 실제 임상 현장에서 검진의 정확도와 유효성을 높이고 민감한 개인정보의 보안 문제 등을 해결해야 한다는 지적이 나왔다.

15일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 '의료 패러다임의 대전환, AI 건강검진의 현재와 미래' 심포지엄에서 안지현 한국의학연구소(KMI) 수석상임연구위원이 'AI 도입 건강검진센터, 어떻게 달라졌나'를 주제로 발표하고 있다. 조인경 기자 AD 원본보기 아이콘

15일 한국의학바이오기자협회가 주최한 '의료 패러다임의 대전환, AI 건강검진의 현재와 미래' 심포지엄에서 전문가들은 AI가 가져온 검진 현장의 변화를 짚고, 한국형 AI 검진 모델의 발전 방안 등을 논의했다.

기조강연을 맡은 강대희 서울대의대 예방의학교실 교수는 미래 의료의 핵심 가치로 '4P 의료(예방·예측·맞춤·참여)'를 꼽고, 이를 실현하기 위한 AI 건강검진 활용 방안을 제시했다. 검진 전 단계에서는 대상자 선정과 위험군 발굴을 통해 검사항목 최적화에 활용하고, 검진 중에는 표준화된 영상·병리 판독과 함께 검사자 간 판독 편차를 줄이며, 검진 후에는 구체적인 지침 제공과 맞춤형 사후관리에 AI가 기여할 수 있다는 게 강 교수의 설명이다.

강 교수는 "AI는 이미 의료 전반에 폭넓게 도입돼 있다"며 "미래의 AI 기반 건강검진은 기존의 단발성 검진에서 지속적인 구독형 건강관리 체계로 전환될 것"이라고 내다봤다.

실제 임상 현장에서의 구체적인 성과도 공유됐다. 안지현 한국의학연구소(KMI) 수석상임연구위원은 "대장내시경 AI 보조시스템으로 병변 누락을 줄이고, 안저 사진만으로 심혈관질환 위험을 예측하는 등 기존 검사에 AI를 접목해 새로운 의학적 가치를 창출하고 있다"고 소개했다. 안 연구위원은 "특히 안저 촬영을 통한 심혈관질환 예측은 추가적인 방사선 노출 없이 '기회 검진'의 효용성을 극대화한다는 점에서 주목된다"며 "AI와 의료진의 협업이 의료진의 번아웃을 예방하고 정밀의료를 구현하는 상생 모델이 될 것"이라고 평가했다.

정명훈 가던트헬스 한국 대표는 차세대 검진 기술로 주목받는 '액체생검'을 통해 암 조기 검진의 가능성을 제시했다. 정 대표는 "후성유전체(Epigenomics) 분석 기술을 통해 혈액 내 극미량의 유전자 변이를 찾아내고 있다"며 "단 한 번의 채혈로 여러 암종을 동시에 식별하고 발생 부위까지 예측하는 다중암 검출(MCD) 등을 통해 기존 검진의 사각지대를 해소할 수 있다"고 주장했다.

다만 AI 검진의 만능주의를 경계해야 한다는 비판적 시각도 제기됐다. 김형진 삼성서울병원 국제진료센터 교수는 "AI 결과는 확진이 아니라 추가 확인이 필요한 '신호'에 가깝기 때문에 이를 진단으로 오해할 경우 불필요한 검사와 침습적 시술로 이어질 수 있다"고 경고했다. AI가 학습 데이터의 편향을 그대로 반영하고, 대규모 데이터라고 해서 공정성을 보장하지는 않는다는 지적이다. 김 교수는 "AI 건강검진을 불신할 필요는 없지만, 그 결과를 비판적으로 해석하고 질문을 던져야 안전한 의료로 이어진다"고 강조했다.

15일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 '의료 패러다임의 대전환, AI 건강검진의 현재와 미래' 심포지엄에서 조민우 울산대의대 예방의학교실 교수, 정혜은 보건복지부 건강정책국 건강증진과장, 박명희 소비자와함께 대표, 이수현 테서 대표 등이 패널토론을 하고 있다. 조인경 기자 원본보기 아이콘

박명희 사단법인 소비자와함께 대표(동국대 명예교수)는 "의료소비자 입장에서 AI 건강검진은 똑똑한 주치의를 곁에 두는 것과 같지만 동시에 데이터의 안전성 문제와 AI가 예측한 미래 질병 발생률 수치에 과도한 스트레스를 받는 등 심리적 부작용도 발생할 수 있다"고 우려했다. 박 대표는 또 "유전체 정보, 질병 이력 등 민감정보 유출과 수집된 건강 데이터가 보험 가입 거절이나 보험료 인상에 오용될 가능성, AI 오진 시 책임 주체의 불확실성 등 풀어야 할 과제가 적지 않다"며 "현 시점에서는 AI 검진을 의사의 판단보조 역할로 활용하면서 철저한 보안 체계를 우선 마련해야 한다"고 했다.

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이수현 테서 대표는 "의료인이 매일 수많은 검사 결과를 정밀하게 판독하고 소견을 작성할 시간이 절대적으로 부족한 종합검진 현장에서 스마트 검진 AX(인공지능 전환) 솔루션은 질환의 조기 발견과 인력 부족으로 인한 사후 관리의 한계를 해결하고, 대규모 검진에서 수행하기 어려운 섬세한 판독과 체계적인 건강 관리를 가능하게 한다"며 "보안 인프라, AI 정밀도 극대화, 병원 워크플로우에 최적화된 기능 모듈을 기반으로 실무진이 자연스럽게 AI를 도입할 수 있도록 하는 것이 중요하다"고 조언했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



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