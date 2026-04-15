중기부, 글로벌 진출 지원 'K-스타트업센터' 참여기업 모집

해외 투자유치 2억4000만 달러 기록

참여기업 투자유치 실적, 비참여기업의 2배



중소벤처기업부는 국내 스타트업의 글로벌 진출을 지원하는 'K-스타트업센터(이하 KSC)' 참여기업을 모집한다고 15일 밝혔다.

KSC는 2019년 미국 시애틀을 시작으로 미국(실리콘밸리), 일본(도쿄), 싱가포르(싱가포르), 베트남(하노이) 등에 설치된 창업기업 해외진출 지원센터다. 창업기업에 글로벌 기업·정부와의 기술 실증(PoC), 투자자·대기업 매칭, 액셀러레이팅, 사무공간 제공, 법률·세무·비자 자문 등을 지원한다.

KSC는 창업기업과 현지 정부·글로벌 기업을 연결해 성장을 도왔다. 해상 내비게이션 기업 A사는 싱가포르 항만청(MPA), 항만공사(PSA) 등과의 실증을 통해 해외 투자를 유치했다. 폐식용유 재활용 기업 B사는 베트남 현지 기업과의 협력 ·실증과 국제기구 기금 등을 지원받아 여러 국가로 진출을 추진하고 있다.

지난해 5개 KSC 거점 입주기업 119개사의 해외 투자유치금액은 약 2억4000만 달러를 기록했다. 지난해 조사 결과 KSC 지원기업 중 1억원 이상 국내 투자유치를 유치한 기업의 비율이 70.3%로, 비지원기업(32.1%) 대비 두 배 이상 높았다. 해외 투자유치도 지원 기업은 23.0%로 비지원기업(11.8%) 대비 두 배가량 높았다.

KSC 지원기업의 사업 참여 만족 조사에서는 사무공간 전반에 대해 지원기업의 91.9%가 만족한다고 답했다. 해외진출 지원 효과는 87.8%가 체감한다고 응답했으며, 재참여·추천 의향이 있다고 답한 기업은 89.2%였다.

중기부는 KSC에 한국벤처투자 해외사무소 등 창업기업 지원 유관기관을 집적한 '스타트업·벤처캠퍼스(이하 SVC)'를 조성해 기능을 강화한다. SVC는 정부 국정과제 중 하나로 현재 1개 지역(실리콘밸리)에서 운영 중이며, 향후 5년간 7개 지역에 거점을 조성할 계획이다.

SVC는 ▲현지 동향 조사 ▲기술실증 ▲국내 창업지원 사업 현지 연계 ▲투자유치 ▲해외 진출 보증 등을 지원하는 창업기업 지원 전문 허브다. 중기부는 SVC에 유관기관을 집적해 해외거점 운영을 효율화하고 보육·기술실증·투자유치 등 지원을 강화할 계획이다.

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아울러 서구권을 중심으로 '스타트업벤처캠퍼스 파일럿 프로그램'도 시범 운영한다. 뉴욕에 있는 '글로벌 비즈니스 센터(GBC)'에 창업진흥원·중소벤처기업진흥공단·한국벤처투자가 협력해 창업기업을 지원할 예정이다. 또한 영국·네덜란드 등 서유럽 국가에서는 현지 벤처캐피탈이 직접 국내 유망 창업기업을 선발해 현지 액셀러레이터 주관으로 15주 집중 프로그램을 통해 기술실증과 투자유치를 지원한다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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