작년 대비 2배 늘려 선제적 지원

저감시설, 예방물품 등 지원 확대

행정안전부는 폭염 대책비를 지난해보다 2배 늘린 300억원 규모로 지방정부에 선제적 지원한다고 15일 밝혔다.

행안부는 최근 기후변화로 심해지는 여름철 폭염으로부터 국민 피해를 줄이기 위해 폭염 대책비를 지난해(150억원)보다 대폭 늘려 올해 300억원을 지방정부에 지원한다.

지원된 폭염 대책비는 ▲폭염 저감시설 확대(그늘막 등) ▲야외근로자를 위한 폭염 예방물품 지원(생수, 쿨토시 등) ▲무더위쉼터 관리·운영 등에 활용된다.

특히 독거노인, 쪽방주민과 같이 폭염에 더욱 어려움을 겪는 분들을 위한 보호대책을 강화하고, 온열질환을 예방하기 위한 예찰과 홍보 활동도 확대한다.

윤호중 행안부 장관은 "여름철 폭염이 갈수록 길고 강해지고 있어, 기존의 수준을 훨씬 뛰어넘는 강화된 예방 대책이 필요한 시점"이라고 밝혔다.

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윤 장관은 "폭염에 더욱 어려움을 겪는 취약계층을 중심으로 세심하게 살피면서 폭염 피해를 예방하기 위해 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



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