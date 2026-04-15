현장 중심 호텔 인재양성 본격화



미스터리 쇼퍼 기반 교육 도입

동서대학교(총장 장제국)는 신라에이치엠와 함께 호텔 서비스 품질 관리 교육을 위한 산학협력 프로그램 'Shilla HM×Dongseo Hospitality Service Excellence Program'을 공동 운영하기로 하고, 최근 신라스테이 서부산에서 협약식과 발대식을 개최했다.

동서대학교는 신라에이치엠와 함께 'Shilla HM×Dongseo Hospitality Service Excellence Program'을 공동 운영하기로 하고, 신라스테이 서부산에서 협약식과 발대식을 개최했다. 동서대 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 호텔 산업의 핵심 경쟁 요소인 서비스 품질 관리(QA, Quality Assurance)를 중심으로, 대학과 산업이 협력해 실무형 인재를 양성하기 위한 취지로 마련됐다. 특히 해당 프로그램은 국내 최초로 호텔 서비스 품질 관리(QA)를 기반으로 한 산학협력 모델이라는 점에서 주목받고 있다.

행사에는 동서대를 비롯해 경기대, 제주대, 전주대 등 컨소시엄 대학 교수진과 학생, 신라에이치엠 관계자 등이 참석해 프로그램의 본격적인 출범을 알렸다.

이번 프로그램의 핵심은 '학생 참여형 호텔 서비스 평가'이다. 참여 학생들은 실제 호텔 고객의 입장에서 숙박과 서비스를 직접 경험하고 평가하는 '미스터리 쇼퍼(Mystery Shopper)' 방식으로 호텔 서비스 품질을 점검하게 된다. 이를 통해 단순 이론 교육을 넘어 현장 기반의 실질적 역량을 갖춘 인재 양성이 가능할 것으로 기대된다.

프로그램은 ▲호텔 서비스 품질 관리(QA) 교육 ▲서비스 평가 기준과 시스템 학습 ▲고객 경험 관리 사례 분석 ▲호텔 서비스 매너·응대 교육 등으로 구성되며, 신라에이치엠과 대학이 공동으로 교육과정을 개발·운영한다.

또 참여 학생들은 전국 신라스테이 호텔을 대상으로 연간 4회 서비스 평가 활동에 참여하게 되며, 활동비 지원과 함께 수료증 발급과 채용 연계 기회도 제공받는다.

남호수 동서대 총괄부총장은 "이번 프로그램은 대학 교육과 호텔 산업 현장을 직접 연결하는 새로운 산학협력 모델"이라며 "학생들이 실제 고객의 시각에서 서비스를 분석하고 개선점을 도출하는 경험을 통해 글로벌 호텔 산업에서 요구하는 경쟁력을 갖추게 될 것"이라고 말했다.

신라에이치엠 관계자 역시 "호텔 서비스 품질은 브랜드 경쟁력의 핵심 요소"라며 "이번 협력을 통해 산업 현장의 노하우를 교육에 접목하고, 우수 인재를 조기에 발굴하는 선순환 구조를 만들겠다"고 강조했다.

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신라에이치엠은 호텔신라의 100% 자회사로, 2014년 '신라스테이 주식회사'로 설립됐다가 2021년 현재의 사명으로 변경됐다. 비즈니스 호텔인 '신라스테이(Shilla Stay)'뿐만 아니라 레저형 호텔인 '신라스테이 플러스', 5성급인 '신라모노그램'까지 운영 범위를 넓히고 있으며, 현재 신라스테이 광화문을 포함해 전국에 18개의 호텔을 운영 중이다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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