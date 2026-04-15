4월 15일부터 4월 21일까지 7일간 일정

조례안 의원발의7건 9건 24건의 안건 심사

인사청문특별위원회 구성

경북 구미시의회는 5일부터 21일까지 7일간의 일정으로 제295회 임시회를 개회한다.

본회의에 앞서 진행된 5분 자유발언에서 김근한 의원은 '방산 공급망 도시로서의 구미'의 중요성을 짚으며, 구미를 단순한 방산 도시를 넘어' 방산 공급망 허브 도시'로 육성해야 한다고 강조했다.

또한 이날 본회의에서는 (재)구미전자정보기술원 원장 후보자의 인사 검증을 위해 7명의 의원으로 인사청문특별위원회를 구성하고 위원장으로 소진혁 의원을 선출했다.

구미시의회 본회의장 전경사진=김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

이번 임시회의 주요 일정은 15일 개회식과 제1차 본회의, 16일 상임위원회에서 의원발의 조례안 7건을 포함한 조례안 16건, 집행기관 제출 안건 등 총 24건의 안건을 심사할 예정이다.

이어 21일 제2차 본회의에서 심사한 조례안과 기타 안건을 최종 의결하고 의사 일정을 마무리할 계획이다.

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박교상 의장은 개회식 인사말을 통해 "이번 임시회에서 시민 생활과 밀접한 현안을 면밀히 점검하고 실효성 있는 정책 대안을 마련하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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