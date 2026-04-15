한국철도공사(코레일)는 최근 우주항공청 주관 '위성정보활용 협의체'에 가입했다고 15일 밝혔다.

협의체는 국가 위성 정보를 효율적으로 활용하기 위한 범정부 협의기구다. 가입 기관은 '아리랑', '천리안' 등 국가가 운영하는 7대 위성의 영상 정보를 받을 수 있다.

코레일은 협의체 가입을 계기로 인공위성이 생산한 고해상도 위성 데이터를 철도 안전관리에 접목·활용해 안전관리를 강화한다는 구상이다.

이를 위해 이달 중 항공우주연구원의 '인공위성 영상 플랫폼' 접속을 위한 전용망 설비를 갖춰 실시간 위성정보 수신을 요청할 계획이다.

위성 영상은 극한호우 등 악천후에도 철도 선로 주변의 지반 침하, 경사면 붕괴 징후 등 지형 변화를 감지할 수 있어 산사태와 홍수 등 자연재해를 예방하는 데 효과적으로 활용할 수 있다.

코레일은 인공지능(AI) 기술 기반의 철도 재해 대응 시스템 강화도 추진한다. 2030년까지 선로변 2000여 개소에 지능형 CCTV를 확대 설치해 집중호우에 따른 토사 유입과 철도시설 인접 화재 등 이례적 상황이 발생했을 때 신속한 조치가 가능하도록 하기 위해서다.

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홍승표 코레일 안전총괄본부장은 "위성 데이터와 AI 등 디지털 첨단 기술을 결합해 현장 중심의 재해 대응체계를 고도화하겠다"고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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