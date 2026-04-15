"韓 복당은 부산시장 선거에도 도움될 것"

부산 지역 의원이자 원내수석대변인을 맡고 있는 곽규택 국민의힘 의원이 당에서 제명된 한동훈 전 대표의 복당 필요성을 주장했다.

15일 곽 의원은 채널A '김진의 돌직구쇼'에 출연해 "지금이 (한 전 대표가 ) 복당해야 할 시점"이라며 "한 전 대표의 부산 재·보궐선거 출마는 국민의힘 부산시장 선거에도 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.

이어 "현재 부산 북갑에 출마한 후보들이 국민의힘 후보로 단일화해 나서는 것이 가장 바람직하다"며 "다선 의원들이 당 대표와 지도부를 설득해야 한다"고 강조했다.

곽규택 국민의힘 원내수석대변인. 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

당 원내수석대변인이자 공천관리위원회 당연직인 지도부 인사가 이 같은 발언을 내놓은 배경에는 부산 북구갑의 복잡한 정치 지형이 깔려 있다. 한 전 대표가 최근 해당 지역 재·보궐선거 출마를 선언한 상황에서, 국민의힘이 별도 후보를 낼 경우 3자 구도가 형성돼 더불어민주당 후보에게 유리해질 수 있다는 판단이다.

곽 의원은 "한 전 대표의 출마 선언으로 부산이 정치적으로 주목받고 있다"며 "이번 선거에서 보수 결집의 중심이 부산이 돼야 한다"고 강조했다.

또 "한 전 대표가 꾸준히 복당을 언급해온 만큼, 당도 사활을 건 이번 선거에서 승부수를 던질 때"라며 "지도부가 먼저 손을 내밀어 복당을 추진하고 더 큰 정치를 보여줘야 한다"고 덧붙였다.

전날 한 전 대표는 부산 북구갑에 전입신고를 하며 재·보궐선거 출마를 공식화했다. 이를 두고 당 일각에서는 표 분산을 막기 위해 국민의힘이 해당 지역에 후보를 내지 않아야 한다는 주장도 제기된다.

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부산 지역 다선 의원인 김도읍 의원은 "한 전 대표와 국민의힘이 동시에 후보를 내면 어려운 구도가 될 수 있고, 부산시장 선거에도 영향을 줄 수 있다"며 북갑 지역 무공천 필요성을 제안했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



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