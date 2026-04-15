한의약 AI·디지털 전환 위한 협력 강화

한국한의약진흥원(원장 고호연)은 한의약 인공지능(AI) 활용 확대를 위해 원광대학교 광주한방병원(병원장 이상관)과 지난 14일 원광대학교 광주한방병원에서 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 한의약 분야의 지능정보화 기반을 확대하고, 디지털정보 및 AI 연계를 위한 기술 협력 체계를 구축하기 위해 추진됐다.

한국한의약진흥원(원장 고호연)과 원광대학교 광주한방병원(병원장 이상관)이 14일 업무협약을 체결했다. 한국한의약진흥원 제공 AD 원본보기 아이콘

특히 양 기관은 한의표준임상진료지침(CPG) 기반의 표준 전자의무기록(EMR) 프레임워크를 보급하고 이를 실시간으로 연계하는 API(Application Programming Interface: 서로 다른 시스템 간 데이터를 원활하게 연계하는 기술)를 확산해 표준화된 통합 데이터 모델을 구축하기로 했다.

협약에 따라 양 기관은 ▲디지털정보 기반 연구 및 첨단기술(빅데이터·AI 등) 활용 공동연구 ▲디지털정보 활용 기반 마련을 위한 환경 구축 및 인적·물적 교류 ▲한의약 디지털 전환 및 AI 기술 활용을 위한 전문인력 교육·양성 ▲협력사업 추진을 위한 실무협의체 구성·운영 등 다각적인 협력을 추진한다.

이를 통해 한의 의료 현장의 디지털 전환을 촉진하고, 연구 활성화와 데이터 활용 역량 강화를 기반으로 한의약 연구 경쟁력을 높인다는 계획이다.

한국한의약진흥원 김상진 지능정보화센터장은 "이번 협약은 한의약 연구와 데이터 활용 기반을 한 단계 도약시키는 계기가 될 것"이라며 "인적·물적 교류 등 실질적인 협력을 통해 의료 현장에서 체감할 수 있는 디지털 환경을 만들겠다"고 밝혔다.

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한편 한국한의약진흥원은 한의약 특화 AI 챗봇 '맥챗', 한약실험정보관리시스템 'KLIMS' 운영 및 표준 EMR 프레임워크 개발·보급 등 한의약 디지털 혁신을 선도하고 있다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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