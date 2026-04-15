수사기획과장에 '연수원 37~41기' 부장급

경제·반부패 팀장도 검사 배치

검찰이 '중대범죄수사청(중수청) 개청준비단' 구성을 위한 검찰 내부 공모 절차를 시작한 것으로 확인됐다.

15일 법무부는 검찰 내부망 '이프로스'에 행정안전부 중수청 개청준비단 파견 인력 공고를 게시했다. 공모 기한은 오는 21일까지이며, 법무부 실·국과 대검찰청, 각급 지검·지청 소속 검사 및 일반직 공무원을 대상으로 한다. 이번 파견 규모는 총 38명으로, 이달 말부터 오는 10월 1일까지 약 6개월간 중수청의 법적·조직적 뼈대를 만드는 작업에 투입된다.

법무부는 총 3명의 검사를 파견할 예정인데, 이 중 수사기획 업무를 총괄할 수사기획실무과장에는 사법연수원 37~41기(부장검사급) 중 1명을 선발하기로 했다. 또한 중수청의 핵심 수사 영역이 될 경제수사팀장과 반부패수사팀장에는 연수원 40~45기 또는 변시 1~4회 출신의 실무형 검사들이 배치된다.

검찰 수사관과 일반직 공무원 35명도 함께 파견된다. 기획예산 업무를 총괄할 4급(서기관) 1명을 비롯해 마약·과학수사 기획 및 이관을 담당할 5급(사무관) 6명 등이 포함됐다.

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법무부는 이번 공모에서 우수한 성과를 낸 직원에게는 인사상 인센티브를 부여할 계획이다. 다만 공모일 기준 휴직 중이거나 수사·감찰·징계 절차가 진행 중인 직원은 지원이 제한된다. 개청준비단은 서울 종로구 정부서울청사 창성동 별관에 둥지를 튼다.

변선진 기자 sj@asiae.co.kr



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