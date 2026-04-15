CPTED 전문가 강석진 교수 초빙, 교육·워크숍

경남 양산시는 지난 14일 오후 2시 양산시 비즈니스센터 컨벤션홀에서 여성친화도시 시민참여단과 여성리더대 학생 등 80여명을 대상으로 '찾아가는 여성친화도시 시민참여단 역량강화 교육'을 개최했다.

여성친화도시 시민참여단 교육. 양산시 제공 AD 원본보기 아이콘

경남여성가족재단이 주관한 이번 교육은 여성친화도시의 신규 지정과 재지정을 준비하는 지자체를 지원하기 위한 '맞춤형 역량강화' 과정의 일환으로 마련됐다. 특히 시민들이 직접 지역 사회의 안전을 모니터링하고 정책 제안에 참여할 수 있는 실질적인 역량을 키우는 데 초점을 맞췄다.

이날 교육에는 범죄예방 환경디자인(CPTED) 분야의 권위자인 경상국립대학교 건축학과 강석진 교수가 강사로 초빙돼, '안전한 도시환경을 위한 범죄예방디자인의 이해'를 주제로 심도 있는 강연을 펼쳤다. 강 교수는 공공건축과 환경 설계를 통해 범죄를 예방하고 시민들의 불안감을 해소할 수 있는 다양한 국내외 사례를 소개하며 참여자들의 이해를 도왔다.

이어지는 2부 워크숍에서는 시민참여단과 여성리더대학이 직접 우리 지역의 범죄 취약 지역과 환경 문제를 진단하고, 이에 대한 구체적인 해결 방안을 논의하는 토론의 장이 열렸다. 참여자들은 현장의 경험을 바탕으로 실질적인 도시환경 개선 아이디어를 공유하며 여성친화도시 조성의 주체로서 열띤 토론을 이어갔다.

이성미 여성청소년과장은 "여성친화도시는 행정의 노력뿐만 아니라 시민참여단의 예리한 시선과 적극적인 참여가 있을 때 완성된다"며 "이번 교육을 통해 시민참여단의 전문성이 한층 강화되어, 양산시가 남녀노소 모두가 안전하고 행복한 도시로 거듭나는 데 큰 역할을 해주길 기대한다"고 말했다.

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양산시는 이번 교육 결과를 바탕으로 지역 내 안전 취약 요소를 지속적으로 점검하고, 시민들의 의견을 적극적으로 반영해 여성친화도시로서의 위상을 더욱 공고히 할 계획이다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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