법무법인 세종, 자본시장 전문가 영입

법무법인 세종이 한국거래소 코스닥시장본부 본부장보를 역임한 이충연 고문과 KB금융지주 부회장 출신 이동철 고문을 영입했다.

15일 세종에 따르면 이충연 고문은 1995년 한국증권업협회(현 금융투자협회) 입사 이후 약 30여 년간 한국전문성을 축적해왔다.

이 고문은 상장예비심사 제도의 초기 단계부터 IPO 심사를 담당했다. 이후 상장적격성 실질심사를 총괄하며 기업의 상장유지 및 퇴출과 관련된 시장 건전성 업무를 다수 수행했다. 이어 2024년부터는 코스닥시장본부 본부장보로 재직하며 상장, 공시, 사후관리 등 시장 운영 전반을 총괄하는 등 자본시장 질서 확립에 중추적인 역할을 수행했다.

KB금융지주 부회장을 역임한 이동철 고문은 KB국민은행 뉴욕지점장, 전략기획부장, 지주회사 설립사무국장 등을 거쳐 KB라이프생명 경영기획 부사장, KB금융지주 전략총괄부사장, KB국민카드 대표이사 사장 등 주요 요직을 두루 역임하며 금융업 전반에서 경영 및 전략 분야의 풍부한 경험을 쌓아왔다.

특히, KB금융그룹 재직 당시 국민은행과주택은행 합병, 인도네시아 BII은행 인수, 현대증권 인수 등 주요 M&A를 주도했으며, 보험, IT, 디지털, 글로벌 사업 등 그룹의 핵심 성장 전략을 추진하는 데에도 중추적인 역할을 수행했다.

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오종한 대표변호사(사법연수원 18기)는 "자본시장과 금융산업을 둘러싼 규제 환경이 복잡다단해지는 가운데, 오랜 현장 경험과 전문성을 겸비한 이충연, 이동철 고문의 합류로 세종의 금융규제 대응 역량이 대폭 강화되었다"라며 "이를 바탕으로 세종 금융규제그룹은 상장 및 공시 규제 대응, 기업심사 및 회계감리 관련 이슈 등 금융규제 대응 전반에 걸쳐 보다 입체적이고 전략적인 자문을 제공하겠다"라고 전했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr



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