가평군, 72일간의 건강 여행

군, 19세 이상 군민 대상 걷기 챌린지 운영

경기 가평군의 수려한 자연경관을 배경으로 건강을 다지는 '2026 가평 9경 걷기 대장정'이 오는 20일부터 시작된다. 가평군보건소는 군민들의 비만을 예방하고 걷기 실천율을 높이기 위해 이번 프로그램을 마련했다고 15일 밝혔다.

'2026 가평 9경 걷기 대장정'. 가평군 제공 AD 원본보기 아이콘

참가 신청은 13일부터 진행되며, 모집 인원은 19세 이상 가평군민 80명이다. 참여 방법은 간단하다. 스마트폰에 가평군 공식 걷기 앱을 설치한 뒤 보건소 커뮤니티에 가입하고 해당 챌린지 '참여하기'를 누르면 된다.

이번 대장정은 이달 20일부터 6월 30일까지 72일간 이어진다. 참가자들은 일상 속 걷기와 함께 가평의 명소인 '가평 9경'을 방문해 스탬프를 획득하게 된다. 다만, 제3경인 용추계곡은 사정상 이번 코스에서 제외된다.

대장정 기간 동안 총 25만 보 목표 걸음을 달성(1일 6000보 제한)하고, 용추계곡을 제외한 스탬프 투어를 모두 완료해야 인증이 가능하다. 모든 인증은 앱을 통해 자동으로 처리되므로, 원활한 참여를 위해 사전에 앱을 업데이트하고 위치 설정을 '항상 허용'으로 해두는 것이 좋다.

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가평군 관계자는 "걷기와 스탬프 투어를 모두 마친 참가자 중 추첨을 통해 80명에게 그늘 모자(쉴드햇)를 증정할 예정이다"며 "다만 가평군 거주지가 확인되지 않거나 기계 이용 등 부정 행위가 적발될 경우 당첨이 취소될 수 있다"고 밝혔다.

가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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