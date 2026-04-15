의정부시, 반환공여지 개발 현장 점검

CRC·캠프 잭슨 현장 점검·미래 개발 구상 구체화

경제자유구역 후보지 선정·대웅그룹 투자 협력 추진

70년 규제 넘어 미래 먹거리 책임질 경제 거점 탈바꿈

의정부시, ‘첨단산업 자족도시’ 전환 박차

경기 의정부시(시장 김동근)가 수십 년간 도시 발전을 가로막았던 미군 반환공여지를 첨단산업의 중심으로 탈바꿈시키며 '자족도시'로의 도약에 속도를 내고 있다.

의정부시는 지난 14일 캠프 레드클라우드(CRC)와 캠프 잭슨 부지를 방문해 토양오염 정화 현황과 개발사업 추진 체계를 점검했다. 이번 점검은 반환공여지를 단순한 개발 부지가 아닌, 의정부의 지속 가능한 성장을 견인할 경제 거점으로 조성하기 위한 비전을 확인하기 위해 마련됐다.

김동근 의정부시장이 지난 14일 캠프 레드클라우드(CRC) 부지에 대한 현장 점검을 진행하고 있다. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

김동근 의정부시장이 지난 14일 캠프 레드클라우드(CRC) 부지에 대한 현장 점검을 진행하고 있다. 의정부시 제공 원본보기 아이콘

캠프 레드클라우드(CRC), '디자인·AI·문화' 융합된 경제자유구역으로

가능동에 위치한 캠프 레드클라우드(CRC)는 과거 미2사단 사령부가 주둔했던 한미동맹의 상징적 장소다. 시는 이곳을 역사적 가치를 보존하고 미래 첨단산업을 선도하는 경제자유구역(FEZ)으로 개발하는 방안을 추진하고 있다.

의정부시는 CRC가 시민들에게 닫힌 미군기지가 아닌, 열린 시민의 공간으로 인식되도록 다양한 사업을 추진해 왔다. 2023년 7월 부지를 관통하는 통과도로를 개통한 데 이어, '시민품으로'라는 도로명을 통해 CRC를 시민에게 더욱 친숙한 공간으로 만들었다.

또한 CRC에서 '2025년 블랙뮤직페스티벌(BMF)', '2025·2026 의정부 워킹페스타' 등 문화 행사를 개최해 CRC의 역사·문화적 가치를 알리는 데 주력했다.

CRC는 캠프 카일과 함께 2025년 4월 경기경제자유구역 추가지정 후보지로 선정됐다. 이에 시는 경기도와 협력해 CRC와 캠프 카일을 디자인·미디어 콘텐츠·AI·바이오 메디컬 산업을 핵심 전략산업으로 하는 경제자유구역 개발계획을 구체화하는 단계에 있다.

한편, CRC 부지는 국방부 주관으로 토양오염 정화 사업이 진행 중이며 정밀조사 완료 이후, 존치 대상 건축물에 대한 최종 협의 및 확정이 이뤄질 예정이다.

이에 따라 시는 이번 현장 점검에서 존치 예정 건축물의 현황을 확인하고 향후 활용계획 및 공간 활용 방향에 대해 논의했다. 또한 역사·문화 공간을 미래 산업 자산으로 활용하기 위한 청사진을 바탕으로, 역사와 첨단산업이 공존하는 CRC 경제자유구역을 조성해 나갈 방침이다.

김동근 의정부시장이 지난 14일 캠프 잭슨 부지에 대한 현장 점검을 진행하고 있다. 의정부시 제공 원본보기 아이콘

김동근 의정부시장이 지난 14일 캠프 잭슨 부지에 대한 현장 점검을 진행하고 있다. 의정부시 제공 원본보기 아이콘

캠프 잭슨, 첨단산업의 전초기지가 되다

캠프 잭슨은 서울과 맞닿아 의정부에서 가장 입지 조건이 뛰어난 곳으로 꼽힌다. 시는 이곳을 고부가가치 일자리를 창출하는 첨단산업의 전초기지로 조성하기 위한 사업을 추진하고 있다.

최근 캠프 잭슨의 정화 사업이 마무리됨에 따라, 시는 첨단산업 육성을 목표로 개발제한구역 및 과밀억제권역 등 중첩 규제를 해소하기 위해 관계 부처와 긴밀히 논의하고 있다.

특히 지난 3월 31일 ㈜대웅개발과 '미래산업 거점 조성을 위한 양해각서(MOU)'를 체결하며 관련 사업 추진이 구체화됐다. 대웅그룹은 캠프 잭슨 부지에 의약품 연구개발(R&D) 및 생산 시설을 조성할 계획이며, 시는 인허가 등 행정 지원과 산·학·연 협력 기반을 바탕으로 사업 여건을 지원할 방침이다.

앞서 시는 20만㎡ 미만 반환공여지의 개발제한구역 해제가 가능하도록 국토교통부에 지속적으로 건의해 왔으며, 이러한 과정에서 미군공여지 개발 규정 완화가 이뤄지면서 캠프 잭슨 활용을 위한 제도적 기반이 마련됐다.

기업 유치 여건 개선…자족도시 기반 강화

의정부시는 경제자유구역 지정 추진과 기업 유치, 규제 개선 등이 이어지며 기업 유치 여건에 변화가 나타나고 있다.

그동안 군사·안보 도시라는 이미지로 기업 유치에 제약이 있었지만 우수한 교통 접근성과 서울 인접 입지, 넓은 가용부지를 바탕으로 기업 유치가 추진되면서 기업하기 좋은 도시로의 인식 변화가 나타나고 있다.

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의정부시 관계자는 "경제자유구역 지정과 반환공여지 개발을 통해 우수 기업이 찾아오는 자족도시로 도약할 수 있도록 역량을 집중할 계획"이라며 "앞으로도 규제 개선과 투자유치 활동을 지속적으로 이어가 기업하기 좋은 도시 의정부로 거듭나겠다"고 말했다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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