"피지컬 AI·스테이블 코인 등 신사업과 M&A 추진"

삼성SDS가 미래 성장 동력 확보를 위해 글로벌 투자기업 KKR과 전략적 협력을 추진한다. 삼성SDS는 1조2000억원 규모의 전환사채 발행을 통해 확보한 자금으로 인공지능(AI) 인프라 구축 등 사업 확대에 나서고, KKR은 인수합병(M&A)과 자본활용 등에서 자문에 나선다.

삼성SDS( 삼성에스디에스 삼성에스디에스 close 증권정보 018260 KOSPI 현재가 181,500 전일대비 30,000 등락률 +19.80% 거래량 915,416 전일가 151,500 2026.04.15 10:23 기준 관련기사 삼성SDS, 'AI 국회' 시대 연다…국회AI의정지원플랫폼 공식 오픈 "이제는 에이전틱 AI 공급망 시대"…삼성SDS, 3대 물류 인사이트 소개 삼성SDS, 국내 최초 엔비디아 B300 기반 구독형 GPU 서비스 출시 전 종목 시세 보기 )는 KKR과의 전략적 협력을 위해 1조2000억원(8억2000만달러) 규모의 전환사채(CB) 발행을 결의했다고 15일 공시했다.

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양사의 이번 협력은 AI 인프라와 플랫폼, 솔루션을 포함하는 AI 풀스택을 갖추는 동시에 투자자금 확보를 통한 성장 기반을 강화하기 위해 추진됐다는 설명이다.

삼성SDS는 KKR과 협력을 통해 확보한 신규 자금(1조2000억원·KKR 운용 펀드자금)과 기존 보유 현금성 자산 6조4000억을 바탕으로,AI 인프라 투자와 AI 전환(AX) 사업 경쟁력 강화를 위한 투자를 확대할 방침이다.

아울러 미래 성장 동력 확보를 위해 글로벌 사업 진출 거점 확보와 피지컬 AI·스테이블 코인 등 신사업, M&A도 추진한다. 이 과정에서 KKR의 글로벌 네트워크와 M&A 전문성을 활용한다는 전략이다.

KKR은 M&A, 자본활용, 글로벌 성장 기회 발굴 등에서 삼성SDS에 6년 동안 자문 역할을 수행할 계획이다.

삼성SDS는 해남에 국가 AI컴퓨팅센터(2028년 완공 목표)와 구미 AI 데이터센터(2029년 완공 예정) 설립을 추진하는 등 국내 AI 인프라 사업 확대에 속도를 내고 있다. 이와 함께 데이터센터 DBO(설계·구축·운영) 사업도 새롭게 추진한다.

이준희 삼성SDS 대표는 "이번 전략적 협력으로 글로벌 자본시장에서 축적된 KKR의 역량을 활용해 M&A를 포함한 다양한 성장 기회를 적극 검토해 나갈 것"이라며 "양사 협력을 통해 삼성SDS의 기업가치를 지속적으로 제고하고 글로벌 성장 기반을 더욱 강화해 나가겠다"고 강조했다.

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박정호 KKR 한국 총괄대표는 "KKR의 글로벌 네트워크, 깊이 있는 현지 경험 및 운영 전문성을 적극 활용해 실질적인 투자자로서 삼성SDS의 다음 단계 성장을 지원하고 모든 주주 및 이해 관계자를 위한 장기적인 가치 창출을 함께 이끌어 나가기를 기대한다"고 밝혔다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



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