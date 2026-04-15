롯데바이오로직스는 오는 17일부터 22일까지 미국 샌디에이고에서 열리는 '미국암연구학회(AACR 2026)'에서 ADC(항체약물접합체) 플랫폼 '솔루플렉스 링크(SoluFlex Link)' 관련 연구 결과를 공개한다고 15일 밝혔다.

롯데바이오로직스 송도 바이오 캠퍼스 조감도. 롯데바이오로직스 AD 원본보기 아이콘

AACR은 미국임상종양학회(ASCO), 유럽종양학회(ESMO)와 함께 세계 3대 암학회로 꼽힌다. 전 세계 암 연구 분야 전문가와 업계 관계자들이 모여 항암 치료 및 신약 관련 논의를 진행하는 학술대회다.

롯데바이오로직스는 카나프테라퓨틱스와 공동 개발한 솔루플렉스 링크 기술을 적용한 ADC의 구조적 안정성 평가 결과를 공개한다.

시간 경과에 따른 응집체 변화 분석에서 솔루플렉스 링커를 적용하지 않은 대조군은 시간이 지날수록 응집 현상이 증가한 반면, 솔루플렉스 링커 적용군은 응집이 현저히 억제되며 높은 안정성을 유지했다고 회사는 밝혔다. 솔루플렉스 링크를 활용할 경우 유통·보관 과정에서도 품질을 안정적으로 유지할 수 있다는 게 회사 측 설명이다.

아울러 상피세포성장인자수용체(EGFR), 영양막 세포 표면 항원-2(TROP-2) 등 다양한 타깃을 대상으로 한 세포 실험에서 솔루플렉스 링크 적용군이 비적용군 대비 낮은 농도에서도 우수한 항암 효과를 나타냈으며, 삼중음성유방암 세포에서도 뛰어난 효능을 보였다고 발표할 계획이다.

회사는 동물실험에서는 높은 안정성을 바탕으로 생체 내 약동력학(PK)의 개선을 보였으며, 이러한 결과가 솔루플렉스 링크가 특정 항체에 국한되지 않는 플랫폼 기술로서 우수한 항암 효능 및 약동학적 특성을 개선할 수 있는 가능성을 입증한 것이라고 설명했다.

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롯데바이오로직스 관계자는 "솔루플렉스 링크는 기존 기술의 한계를 뛰어넘는 차별화된 플랫폼"이라며 "파트너사 또는 고객사가 차세대 ADC를 성공적으로 개발할 수 있도록 솔루션을 제공하겠다"고 밝혔다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



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