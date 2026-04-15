KB손해보험은 '국민안전의 날'을 맞아 취약계층 아동을 대상으로 재난안전 캠페인을 실시했다고 15일 밝혔다.

14일 인천국민안전체험관에서 KB손해보험이 진행한 재난안전 체험 교육 참여 아동들이 안전 수칙을 익히고 있다. KB손해보험 AD 원본보기 아이콘

이번 캠페인은 재난 상황에 상대적으로 취약한 아동들이 일상 속 위험 요소를 인식하고 위기 상황에서 스스로를 보호할 수 있는 능력을 기를 수 있도록 마련됐다. KB손해보험은 지역 아동복지시설과 그룹홈을 중심으로 현장 여건과 수혜자의 상황을 고려한 대면·비대면 병행 방식의 안전교육 프로그램을 운영했다.

대면 프로그램은 전날 그룹홈 아동을 대상으로 인천국민안전체험관을 방문해 생활안전, 화재안전, 자연재난 등 실제 상황을 반영한 재난안전 체험 교육을 진행했다. 아동들은 다양한 체험 활동을 통해 재난 발생 시 올바른 대처 요령을 익히며 안전의 중요성을 자연스럽게 체득하는 시간을 가졌다.

또 비대면 프로그램은 인천 지역 아동복지시설을 대상으로 온라인 재난안전 교육 영상 시청과 후기 참여를 연계한 교육을 운영했으며 시설별 필요에 따라 안전 관련 지원을 선택할 수 있도록 했다. 이를 통해 각 현장의 환경과 상황에 맞는 실질적인 안전 교육과 지원이 자연스럽게 이뤄질 수 있었다.

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김규동 KB손해보험 ESG상생금융유닛장은 "이번 재난안전 캠페인은 아이들이 위험 상황을 직접 체감하고 일상 속에서 스스로 안전을 지킬 수 있도록 돕는데 의미가 있다"며 "앞으로도 취약계층의 안전 역량 강화에 기여할 수 있는 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



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