친환경·탄소저감 기술 경쟁력 인정

글로벌 철강사 최고 수준 평가

현대제철이 지속 가능 분야에서 글로벌 최고 수준의 인증을 2년 연속 받았다.

이보룡 현대제철 사장이 세계철강협회로부터 수상한 '2026 WSA 지속가능성 챔피언 인증서'를 들고 있다. 현대제철 AD 원본보기 아이콘

현대제철은 지난 14일(현지 시각) 독일 베를린에서 열린 세계철강협회 회원사 총회에서 '2026 지속가능성 챔피언'으로 선정됐다고 15일 밝혔다.

이번 수상으로 현대제철은 2023년 첫 수상에 이어 작년과 올해 2년 연속 최우수 멤버로 선정됐다.

세계철강협회는 2018년부터 매년 150여개 회원사를 대상으로 기후 환경 및 사회적 책임 등 전 세계 철강사들의 지속가능경영 수준을 평가해 인증을 부여하고 있다. 이 가운데 지속가능성 챔피언은 친환경·탄소저감 기술 경쟁력을 가진 글로벌 ESG 선도기업에 주어진다.

지속가능성 챔피언으로 인정받기 위해서는 △지속가능성 헌장 멤버 자격 보유 △스틸리 어워즈최종 후보 이상 선정 △환경영향평가 자료 제공 등 3가지 조건을 충족해야 한다.

현대제철은 세계철강협회가 제시한 기후 및 환경, ESG와 관련된 9가지 요구 조건에 부합해 지속가능성 헌장 멤버에 선정됐다.

아울러 2025년 스틸리 어워즈에 총 5개 작품을 출품해 혁신과 지속가능 2개 분야에서 최종후보에 선정됐다. 혁신 분야는 '아연도금이 적용된 1.8GPa급 초고강도 핫스탬핑 소재 개발', 지속가능 분야는 '부산물을 활용한 이종산업간 자원순환 고도화'가 평가를 받았다.

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현대제철 관계자는 "철강산업에 요구되는 지속가능성의 기준이 단순히 탄소 감축을 넘어 제품 전과정의 환경성, 안전, 산업 간 가치사슬 연계까지 확장하고 있다"며 "앞으로도 자원순환과 기술 혁신을 기반으로 지속가능한 철강 생태계 구축을 선도해 나가겠다"고 말했다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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