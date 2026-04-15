호치민 공과대에 장학금 수여

퍼시스 베트남 법인(Fursys Vietnam)은 지난 10일 호치민 공과대학교(HCMUT) 학생 5명을 대상으로 장학금 수여식과 공장 및 쇼룸 투어 프로그램을 진행했다고 15일 밝혔다.

이번 프로그램은 기업과 학생 간의 실질적인 교류를 확대하고, 우수 인재를 조기에 발굴 및 육성하기 위해 마련했다. 장학금을 받은 학생들은 하반기 퍼시스 베트남 법인 인턴십 과정에 참여해 실무 역량을 쌓을 기회를 얻게 되며, 향후 직무 적합성 평가를 거쳐 정규직으로 채용 기회도 주어질 예정이다.

지난 10일 베트남 호치민 공과대학교에서 열린 장학금 수여식에서 학생들과 퍼시스 베트남 법인장 등 관계자가 기념사진을 촬영하고 있다. 퍼시스 AD 원본보기 아이콘

프로그램에 참여한 학생들은 퍼시스 베트남 법인 동나이 공장을 방문해 원자재 입고부터 정밀 조립, 완제품 출고에 이르는 오피스 가구의 전 생산 공정을 직접 확인했다. 이를 통해 제조 산업에 대한 이해도를 높이는 시간을 가졌다. 이어 호치민에 위치한 퍼시스 베트남 쇼룸으로 이동해 최신 오피스 솔루션을 직접 체험했다.

퍼시스 베트남 법인은 향후 실무 중심의 다양한 현장 체험 기회를 마련해 산업 현장과 미래 인재 간의 연결성을 더욱 확대해 나갈 계획이다.

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퍼시스 베트남 법인 관계자는 "이번 프로그램은 학생들이 산업 현장을 직접 경험하며 실무 이해도를 높이고, 기업과 학교 간의 협력을 강화하기 위해 기획했다"며 "향후에도 다양한 산학 협력 활동을 통해 미래 공간 전문가 양성에 기여할 계획"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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