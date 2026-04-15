토스가 한국프랜차이즈산업협회와 함께 전략적 업무협약(MOU)을 통해 토스 페이스페이를 중심으로 한 프랜차이즈 업계의 결제 혁신 및 디지털 전환을 이끌어 나가겠다고 15일 밝혔다.

지난 13일 서울 양재 aT센터에서 열린 토스와 한국프랜차이즈산업협회 간 업무협약식에서 김규하 토스 부대표(오른쪽)가 나명석 한국프랜차이즈산업협회장과 기념 사진을 촬영하고 있다. 토스 AD 원본보기 아이콘

이번 협약을 통해 양측은 토스의 얼굴인식 결제 서비스인 페이스페이를 프랜차이즈 가맹점에 확산하고자 한다. 한국프랜차이즈산업협회는 협회 회원사를 대상으로 페이스페이 도입을 지원하고 토스는 결제 인프라 및 기술 제공을 담당한다.

토스 페이스페이는 얼굴 인증만으로 결제가 가능한 간편결제 서비스다. 별도의 카드나 스마트폰 없이 결제가 가능하며 매장 직원의 포스(POS) 조작 등으로 인한 반복 업무를 줄일 수 있다. 이를 통해 고객 대기 시간 단축과 함께 매장 운영 효율을 높이는 경험을 동시에 제공한다.

한국프랜차이즈산업협회는 협회 채널을 활용해 회원사 대상 도입 안내 및 홍보를 진행하고 토스는 초기 도입을 위한 기술 지원과 운영 체계 구축을 함께 추진할 예정이다. 양측은 향후 프랜차이즈 본사 경영진 대상 설명회와 교육 프로그램도 순차적으로 운영할 계획이다.

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김규하 토스 부대표는 "페이스페이는 단순히 편리한 결제 수단이 아닌 가맹점주의 일상을 더 편리하게 만드는 혁신적인 도구"라며 "한국프랜차이즈협회와의 협력을 통해 더 많은 소상공인들이 결제 경험을 개선할 수 있도록 함께 만들어 나가겠다"고 말했다. 나명석 한국프랜차이즈산업협회장은 "토스와의 협약을 통해 협회 회원사들이 새로운 결제 기술을 보다 쉽게 도입할 수 있는 환경을 마련하게 됐다"며 "가맹점주가 매장을 보다 쉽고 간편하게 운영할 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 밝혔다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



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