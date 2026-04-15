미래에셋증권, 국내 최초 홍콩 디지털자산 리테일 사업 진출

6월 홍콩 모바일트레이딩시스템(MTS) 오픈 예정

미래에셋증권은 홍콩법인이 국내 증권사 가운데 처음으로 홍콩 증권선물위원회(SFC)로부터 '디지털자산 리테일 라이선스'(VA License Uplift)를 최종 승인받았다고 15일 밝혔다.

미래에셋증권 홍콩법인은 오는 6월 모바일트레이딩시스템(MTS)을 오픈, 홍콩 내 개인 투자자를 대상으로 하는 디지털자산 거래 서비스를 정식 출시할 계획이다.

전통 자산인 주식, 채권과 디지털 자산을 아우르는 통합 투자환경을 제공하는 동시에 홍콩 내 고객이 한국 주식시장에 투자할 수 있는 서비스도 함께 선보일 예정이다.

미래에셋증권은 이번 홍콩 사업을 시작으로 미국, 싱가포르 등 주요 글로벌 금융시장으로 디지털자산 사업을 확대, 글로벌 리테일 투자자를 대상으로 한 플랫폼 경쟁력을 한층 강화한다는 전략을 세우고 있다.

성준엽 미래에셋증권 홍콩법인 대표는 "이번 라이선스 획득을 통해 전통 자산과 디지털 자산을 유기적으로 연결하는 새로운 투자 생태계를 구축했다"며 "앞으로 모바일 플랫폼에 실물연계자산(RWA)과 토큰화(Tokenization) 기반 디지털자산을 통합하는 종합 플랫폼으로 발전시킬 예정"이라고 말했다.

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성 대표는 "중장기적으로 '웹3(Web3)' 금융 생태계의 확장을 지속해 나가는 한편, 중국 시장에서도 디지털자산 비즈니스 모델을 확장해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



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