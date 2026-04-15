외래 검사·진료 본인부담 의료비 지원

전국 최초 서울 시행으로 사업 확산

지난해 2만5000건… 올해 예산 2배

서울시에 거주하는 35세 이상 임산부라면 임신 기간 동안 발생한 외래 진료 및 검사비를 최대 50만원까지 지원받을 수 있다.

15일 서울시는 고령 임신 증가에 따른 의료비 부담을 완화하기 위해 '35세 이상 임산부 의료비 지원사업'을 상시 운영하고 있다고 밝혔다.

수도권 한 병원의 신생아실 모습. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

2024년 기준 35세 이상 산모 비중은 44.31%에 달한다. 고령 출산이 증가하고 있어 고위험 임신 및 의료 이용 증가로 인한 비용 부담도 커지고 있다. 이에 시는 2024년 7월부터 35세 이상 임신부 의료비 지원사업을 전국 최초로 도입했다. 이후 타 시·도로 확산돼 2025년 7월부터는 경북에서 시행됐고 다른 지방자치단체에서 벤치마킹을 위해 방문하는 등 정책 효과가 확인되고 있다.

수요도 늘고 있다. 사업 시행 첫해인 2024년 신청 건수는 1만3718건으로, 2025년에는 2만5415건으로 증가했다. 임신·출산 과정에서 의료비 부담 경감에 대한 정책 수요가 높다는 얘기다.

서울시는 매년 증가하고 있는 수요에 대비해 2026년도에는 143억원(2025년도 75억2000만원)의 예산을 미리 확보했다. 이 사업은 임신 확인일부터 분만 전까지 발생한 외래 진료 및 검사에 대한 본인부담 의료비를 지원하는 것으로, 임신 1회당 최대 50만원까지 받을 수 있다. 지원 대상은 신청일 기준 서울시에 거주하는 35세 이상 임산부로, 분만 예정 연도 기준 연령이 35세 이상이면 해당된다.

지원항목은 외래 진찰료, 검사료, 주사료, 처치료 등으로 진료과와 관계없이 인정된다. 다만 입원비, 약국 영수증, 제증명료 등 일부 항목은 제외다. 임신 확인 후 유산한 경우에도 당일 처치비를 지원받을 수 있다.

신청은 출산 후 6개월 이내 '탄생육아 몽땅정보통'을 통해 가능하며, 온라인 신청이 어려운 경우에는 거주지 관할 보건소를 방문해 신청할 수 있다. 신청 시 임신확인서, 진료비 영수증 및 세부 진료내역서, 결제 증빙 서류를 구비해 몽땅정보통 누리집에 제출하면 자격 확인 및 심사를 거쳐 지원금이 지급된다.

AD

조영창 서울시 시민건강국장은 "35세 이상 임산부 의료비 지원은 임신·출산 과정에서 발생하는 고령 임산부의 의료비 부담을 덜어드리는 실질적인 출산 지원정책"이라며 "산모와 태아의 건강을 보호하고 출산 부담을 완화하는 정책을 더욱 확대해 출산율 제고를 위해 노력하겠다"고 말했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>