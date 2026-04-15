A148 16일부터 운행… 총 22.1㎞ 구간

이용 많은 정류소만 정차… '급행' 방식

좌석 없으면 탑승 불가… 미리 확인해야

서울시의 '새벽동행 자율주행버스' A148이 16일 오전 3시 30분부터 운행에 나선다.

신설 노선 A148은 일반 148번 버스 노선과 마찬가지로 상계역을 출발해 미아사거리·경동시장·압구정역을 거쳐 고속터미널까지 22.1㎞ 구간을 왕복하며 하루 한 차례 운행한다.

'새벽동행 자율주행버스' A148 차량 모습. 서울시 AD 원본보기 아이콘

일반 버스 첫차보다 30분 이른 시간에 운행하며 첫차 이용 빈도가 높은 주요 정류소 41곳에만 정차한다. 일반 148번 노선에 포함되지 않은 상계역~수유역 구간도 운행한다.

안전상의 이유로 좌석이 없으면 선 채로 탑승할 수 없어 승객을 태우지 않는다. 승객은 버스정보안내단말기(BIT)나 버스 전면의 좌석표시기를 통해 빈자리가 있는지 확인해야 한다.

서울시는 서비스가 안정화할 때까지 새벽동행 자율주행버스를 무료로 운영한다. 다만 승객은 승하차할 때 일반 시내버스와 마찬가지로 교통카드를 태그해야 한다.

버스는 31석의 대형 모델(현대 일렉시티)에 자율주행 전용 소프트웨어를 탑재했다. 서울에서 청와대·심야 자율주행 버스를 운행해온 에스유엠이 제작과 운행을 맡았다.

탑승객의 안전을 위해 차량의 센서 정보와 서울시가 제공하는 교차로 신호 정보를 함께 활용해 교차로에 접근할 때 급정지를 방지하고 GPS 음영 구간을 안정적으로 통과하도록 했다.

서울시는 이른 새벽 이동이 필요한 시민의 교통 편의와 새벽 시간대 운행 기사 인력 수급 문제로 버스를 늘리기 어려운 여건을 고려해 향후 새벽 시간대 자율주행 버스를 늘릴 계획이다. 이달 말 금천구청과 광화문 사이를 오가는 A504 노선을 신설하고 향후 신규 노선을 계속 확대할 예정이다.

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여장권 서울시 교통실장은 "3만여명이 이용한 A160, A741에 이어 서울의 하루를 먼저 여는 시민을 위해 '새벽동행 자율주행버스' 노선을 확대하기로 했다"며 "앞으로도 자율주행 대중교통 서비스 기반을 마련하고 첨단 교통 기술이 필요한 곳에 우선 적용될 수 있도록 계속 노력할 것"이라고 말했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



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