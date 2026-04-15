서안지구 현실 그대로 사진에 담아

조작 논란 끝에 사실로 드러나

이탈리아, 이스라엘과 국방협정 중단

이탈리아 시사 주간지 '레스프레소(L'Espresso)'가 공개한 표지 사진이 국제 사회에서 큰 파장을 일으키고 있다. 이스라엘 측이 "조작된 이미지"라고 강하게 반발했지만, 실제 촬영된 장면이라는 사실이 확인되면서 오히려 비판 여론이 더욱 확산하는 분위기다.

지난 13일(현지시간) 레스프레소는 '학대(L'abuso)'라는 제목의 표지를 공개했다. 사진에는 요르단강 서안지구에서 한 팔레스타인 여성을 향해 휴대전화를 들이대며 웃고 있는 이스라엘 군인의 모습이 담겼다. 여성은 불편한 표정을 짓고 있으며 긴장한 모습이 사진에서도 그대로 드러난다.

이탈리아 시사 주간지 '레스프레소'가 13일 공개한 표지 사진으로, 이스라엘 군인이 팔레스타인 여성을 휴대폰으로 찍으며 괴롭히는 듯한 모습이 담겼다. L'Espresso 홈페이지 AD 원본보기 아이콘

표지에는 서안지구 점령과 관련해 이스라엘군과 유대인 정착민 간의 결탁, 가자지구 파괴, 레바논·시리아·이란 등 중동 지역에서의 군사적 긴장 상황을 비판하는 문구도 함께 실렸다. 특히 '대이스라엘(Greater Israel)' 구상과 관련해 인종 청소와 학살을 자행하고 있다는 강도 높은 비판이 담겼다.

해당 사진을 공개하자 이스라엘 주이탈리아 대사관은 즉각 반발했다. 조나단 펠레드 대사는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "고정관념과 증오를 조장하는 조작된 이미지"라며 강하게 비난했다. 일부에서는 사진 속 인물의 표정이 비자연적이라는 이유로 조작 가능성을 제기하기도 했다.

그러나 사진작가 피에로 마스투르조가 직접 촬영한 실제 장면이라는 사실이 밝혀지면서 논란은 반전됐다. 같은 장면이 담긴 영상까지 공개되며 조작 의혹은 사실이 아닌 것으로 확인됐다. 해당 군인 역시 여러 해외 매체에 포착된 적 있는 실제 인물로 알려졌다. 이후 SNS를 중심으로 이스라엘군과 정착민의 행위를 비판하는 목소리가 확산하고 있다. 전문가들 또한 해당 사진이 특정 연출이 아닌 현실을 반영한 장면이라는 점을 강조하며 서안지구 내 인권 문제를 재조명하고 있다.

조나단 펠레드 주이탈리아 이스라엘 대사가 해당 사진이 조작됐다고 주장했으나, 주간지 쪽에서 영상을 공개하면서 사진이 진짜라는 사실이 밝혀졌다. X(엑스) 원본보기 아이콘

서안지구는 약 300만 명의 팔레스타인인이 거주하는 지역으로, 1967년 이후 이스라엘의 점령이 이어지고 있다. 이 과정에서 정착촌 확대와 함께 극단주의 정착민에 의한 폭력이 지속해서 발생해왔다. 유엔에 따르면 올해 1~3월에만 약 1700명의 팔레스타인인이 강제 이주했으며, 사망자 수도 이미 지난해 연간 수치를 크게 넘어섰다.

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조르자 멜로니 이탈리아 총리. 로이터연합뉴스 원본보기 아이콘

이런 가운데 이탈리아 정부는 이스라엘과의 군사 협력에도 제동을 걸었다. 조르자 멜로니 총리는 14일 "현재 상황을 고려해 양국 국방 협정의 자동 갱신을 중단하기로 했다"고 밝혔다. 해당 협정은 군사 물자 교류와 훈련, 산업 협력 등을 포함한 것으로, 5년 단위로 자동 연장하는 구조였다. 그동안 친이스라엘 성향으로 평가받던 멜로니 정부의 이번 결정은 매우 이례적인 것으로 평가된다. 특히 미국과 이스라엘의 이란 공습을 '국제법 위반'으로 비판해 온 입장과 맞물려, 향후 유럽 내 외교 구도에도 영향을 미칠 것으로 전망된다.

방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



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