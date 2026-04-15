트럼프 가족 사업체 '트럼프 모바일'

T1 새 디자인 공개…사양 일부 변경

두 아들 홍보 영상 등으로 크게 부각

도널드 트럼프 미국 대통령의 가족 사업체인 '트럼프 모바일'이 이른바 '트럼프 황금폰'의 새 디자인을 공개했다.

일명 '트럼프폰'이라고 불리는 스마트폰 'T1'의 새 디자인이 공개됐다. 트럼프 모바일 공식 홈페이지 AD 원본보기 아이콘

14일(현지시간) IT 전문 매체 '더 버지'에 따르면 이날 '트럼프 모바일' 공식 홈페이지에는 황금색 스마트폰 'T1'의 새 디자인이 공개됐다. '트럼프 모바일'은 트럼프 대통령의 가족 기업 '트럼프 오가니제이션'이 설립한 이동통신 사업체다. 안드로이드 운영 체제를 사용하는 T1 모델은 '트럼프폰'으로도 불린다.

새롭게 공개된 T1은 여전히 금색이며, 뒷면에는 미국 국기와 '트럼프 모바일'의 로고가 들어갔다. 또 카메라 렌즈 3개가 세로로 배치됐는데, 간격이 일정하지는 않다. 곡면 디자인인 본체 상단에는 이어폰 잭이 탑재됐다. 매체는 "전반적으로 지난 2024년 출시된 HTC U24 Pro와 상당히 유사하다"고 평가했다. 매체는 "지난 2월 초 '트럼프 모바일' 임원들이 T1 모델을 보여줬다"며 "이번 모델은 사실상 최종 디자인으로 보인다"고 설명했다.

사양도 일부 개편됐다. 디스플레이는 최초 발표 당시와 같은 6.78인치 OLED로 표시됐다. 트리플 카메라는 5000만 화소 메인 카메라와 2배 망원 렌즈, 800만 화소 초광각 카메라로 기재됐다. 전면 카메라도 5000만 화소다. 5000mAh 배터리는 30W 충전을 지원한다. 512GB 저장공간과 퀄컴 스냅드래곤 7 시리즈(세부 모델 미공개)를 탑재하고 안드로이드 15로 구동된다.

'프로모션 가격'은 499달러(약 73만원)로 제시됐다. '트럼프 모바일' 임원들은 지난 2월 해당 매체 인터뷰에서 "499달러는 도입 가격"이라며 "출시 후 가격이 인상될 것"이라고 밝힌 바 있다. 다만 판매가나 출시 일정은 확정되지 않았으며, 기존에 기재된 '올해 후반 출시'라는 표현도 삭제된 것으로 전해졌다.

'트럼프 모바일' 홍보 영상에 등장한 도널드 트럼프 주니어와 에릭 트럼프의 모습. 트럼프 모바일 공식 홈페이지 원본보기 아이콘

앞서 '트럼프 모바일' 측은 '미국산(Made in the USA)'이라는 점을 홍보 자료에서 강조해왔으나, 당시 공급망 전문가들은 미국제 부품만 사용해서 대량생산 기기를 생산하는 것은 불가능에 가깝다는 반응을 보였다. 현재는 '미국 혁신에 의해 설계됐다' '미국 팀이 디자인과 품질을 이끈다'고 설명이 변경됐다.

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한편 홈페이지에는 트럼프 대통령의 아들들인 도널드 트럼프 주니어와 에릭 트럼프의 노출이 많이 늘어났다. 에릭은 메인 페이지, 트럼프 주니어는 요금제 페이지에 등장하며 두 사람이 함께 등장하는 새 홍보 영상도 추가됐다. 매체는 "상태 표시줄에는 '트럼프'가 네트워크 명으로 표시된다"며 "다소 위협처럼 들릴 수도 있지만 실제로 적용되는 기능"이라고 덧붙였다.

김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



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