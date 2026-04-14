김도읍 "부산 북갑, 국민의힘 무공천 제안…3자 구도 피해야"
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한동훈 부산 북갑 출마 공식화 따른 건의
부산 지역 4선인 김도읍 국민의힘 의원이 지도부에 부산 북갑 무공천을 제안했다. 해당 지역에 한동훈 전 국민의힘 대표가 출마를 확정한 상황에서 3자 구도가 형성될 경우 보수 진영의 당선 가능성이 낮아질 수 있다는 판단에서다. 다만 당 지도부는 "후보를 공천할 것"이라며 무공천 가능성을 일축했다.
김 의원은 14일 서울 여의도 국회에서 기자들과 만나 "한 전 대표와 국민의힘이 동시에 후보를 내면 어려운 구도가 될 수 있다"며 "부산시장 선거에도 영향을 미칠 수 있다"고 제안 배경을 설명했다.
김도읍 국민의힘 의원이 14일 국회에서 입장 표명을 하고 있다. 연합뉴스 제공
한 전 대표와 국민의힘 후보 간 단일화 가능성에 대해서는 "3자 구도가 확실시되는 상황이라면, 지도부가 해야 할 일은 한 전 대표를 설득해 국민의힘과 더불어민주당 간 양자 구도를 만드는 것"이라며 "그러나 설득이 이뤄지지 않고 있다"고 지적했다.
이어 "지도부는 어려운 선거에서도 무조건 공천하겠다는 입장을 고수하고 있다"며 "그렇다면 선거 결과에 대한 책임은 누가 질 것인가"라고 반문했다.
이에 대해 당 지도부는 김 의원의 제안을 일축했다. 최수진 원내수석대변인은 이날 원내대책회의 이후 브리핑에서 "(북갑 지역구가) 공석이 되면 후보를 낼 것"이라며 "무공천은 전혀 고려하지 않는다"고 밝혔다.
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또 일부 국민의힘 의원들의 한 전 대표 지원 가능성에 대해서도 "(지원 역시) 바람직하지 않다"며 "힘을 합쳐도 어려운 상황에서 무소속 출마는 당과 다른 입장을 표명하는 것"이라고 선을 그었다.
김평화 기자 peace@asiae.co.kr
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