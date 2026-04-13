최대 85% 할인·적립 프로모션 진행

아이디어스는 5월 가정의 달을 맞아 '아이디어스만의 색다른 선물' 기획전을 열고, 카네이션 콘셉트의 수제 먹거리 80종을 판매한다고 13일 밝혔다.

이번 기획전은 지난해 가정의 달 시즌 전체 판매량 상위 10개 작품 중 식품이 7개를 차지한 점에 착안해 기획됐다. 아이디어스는 카네이션을 주제로 한 '미니 콜라보' 프로젝트 공모를 진행, 식품 전문 상품기획자(MD)의 1대1 컨설팅을 통해 작가들의 상품 기획과 판매 활성화를 지원했다.

아이디어스는 5월 가정의 달을 맞아 '아이디어스만의 색다른 선물' 기획전을 진행한다. 아이디어스 AD 원본보기 아이콘

아이디어스는 작품성과 상품성 등을 종합적으로 평가해 최종 56명을 선정했으며, 이 중 최우수 작가로는 카네이션 모양 도라지양갱, 호두정과, 앙금쿠키를 비롯해 다양한 디저트를 선보이는 ▲디저트미닛 ▲마벨르쿠키즈 ▲솜솜당 ▲스웨덴양과점 ▲예화당 ▲정담디저트 ▲정인당 ▲화차소가 이름을 올렸다.

아이디어스는 다음 달 중 화환, 편지봉투 등 5000여개의 비식품 작품도 순차적으로 공개하며 상품군을 확대할 계획이다.

할인·적립 이벤트도 마련됐다. 이벤트 기간 최대 85% 할인 혜택과 함께 매일 깜짝 적립금을 지급하고, 매주 금요일에는 랜덤 쿠폰을 추가 발급한다. 어버이날부터는 선물하기 이용 고객을 대상으로 선착순 20% 할인 쿠폰도 제공한다.

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아이디어스 관계자는 "앞으로도 작가님들의 개성이 담긴 다채로운 작품을 통해 의미 있는 선물을 돕겠다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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