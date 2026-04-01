‘2026 마이케이 페스타’ 6월 25일 개막...킨텍스서 4일간 개최

문화체육관광부와 한국국제문화교류진흥원은 K-컬처 종합 행사 '2026 마이케이 페스타(MyK FESTA)'를 오는 6월 25일부터 28일까지 나흘간 경기 고양시 킨텍스와 소노캄 고양에서 개최한다고 밝혔다.

이번 행사 홍보대사로는 배우 이채민이 선정됐다. 이채민은 행사 기간 현장 프로그램에 참여할 계획이다.

행사는 공연·토크·전시·비즈니스 프로그램으로 구성된다. 킨텍스 제1전시장에서는 K-팝 콘서트 'MyK LIVE'와 문화산업 토크 프로그램 'MyK VOICE', 체험형 전시 'MyK STREET'가 진행된다. 콘서트에는 하이라이트(HIGHLIGHT), 트레저(TREASURE), 제로베이스원(ZEROBASEONE), 라이즈(RIIZE), 이즈나(izna), 하츠투하츠(Hearts2Hearts) 등이 출연한다.

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소노캄 고양에서는 수출상담회 'MyK TRADE' 등 비즈니스 프로그램이 운영된다. 글로벌 바이어와 국내 기업 간 상담과 네트워킹을 통해 문화산업 분야 협력을 지원한다는 계획이다. 콘서트 예매 일정과 세부 프로그램을 공식 홈페이지와 SNS를 통해 순차 공개할 예정이다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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