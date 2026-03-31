분양 6개월부터 전매…중도금 전액 무이자 융자

서울양양고속도로 설악IC 가까워 교통여건 우수

동광종합토건은 서울양양고속도로 설악IC 인근인 경기도 가평군 설악면 신천리 산45-1 일원에 건립하는 '썬밸리 오드카운티 가평설악' 아파트를 4월 중 분양한다고 31일 밝혔다.

동광종합토건이 경기도 가평군 서울양양고속도로 설악IC 인근에서 다음달 분양 예정인 1039가구 규모의 '썬밸리 오드카운티 가평설악' 조감도. 동광종합토건 제공 AD 원본보기 아이콘

이 단지는 지하 2층~지상 25층 10개 동, 1039가구로 규모로 지어진다. 가평 일대에 들어서는 아파트로는 최대 규모다. 아파트는 전용면적별로 ▲59㎡ 166가구 ▲67㎡ 43가구 ▲84㎡ 614가구 ▲94㎡ 70가구 ▲95㎡ 49가구 ▲114㎡ 84가구 ▲125㎡ 13가구 등으로 구성된다.

단지에서 설악IC까지는 1.2㎞ 거리여서 고속도로를 이용해 서울 잠실권까지 30여분이면 닿을 수 있다. 단지 인근 버스터미널에서는 잠실역과 청량리역, 상봉역까지 환승 없이 이동 가능한 노선을 이용할 수 있다.

오는 2031년 전후 개통을 목표로 추진 중인 GTX-B 노선 가평·춘천 연장도 추진 중이다. 회사 측은 입주 시점에 45인승과 25인승 셔틀버스 2대를 입주민에게 기증할 계획이다.

단지 앞에는 약 9900㎡ 규모의 대형 공원이 조성될 예정이다. 걸어서 미원초, 설악중·고교를 통학할 수 있다. 가평은 2027학년도부터 지역의사 전형 지원 시 해당 권역 내 중·고교 졸업 요건이 적용되는 수혜지역으로 꼽히는 곳이다.

단지는 파노라마 조망을 확보해 개방감을 높였으며, 주차장을 모두 지하화해 지상은 차량 없는 단지로 조성한다. 단지 내에는 호텔식 게스트하우스(2실)를 비롯해 골프연습장, 스크린골프실, 피트니스, GX룸, 라운지카페, 맘스카페 등의 편의시설이 조성된다. 독서실, 국공립어린이집, 다함께돌봄센터 등도 계획됐다.

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단지가 들어서는 가평군은 비규제 지역에 해당돼 분양 6개월 이후부터 분양권 전매가 가능하다. 일정 요건을 충족할 경우 타지역 1주택자가 추가로 주택을 취득하더라도 1주택자 기준의 세제 혜택을 유지할 수 있다. 중도금은 전액 무이자 조건으로 대출 지원된다.

정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



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