"대내외 환경 변화 기민 대응"

국내 가상자산 거래소 코인원이 차명훈 대표 단독 경영 체제로 전환했다고 20일 밝혔다.

코인원은 전날 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)에 차명훈 단독대표 선임 건에 대한 변경 신고 수리를 완료했다. 이사회 의결 등 후속 내부 절차를 거쳐 차 대표 단독 경영 체제에 돌입했다. 코인원은 "차 대표는 가상자산 업계 1세대 최고경영자(CEO)로서 쌓아온 경영 노하우를 바탕으로 규제 대응·신규 비즈니스 발굴 등 핵심 현안을 주도할 예정"이라고 말했다.

차 대표는 코인원 창업자 겸 최대 주주로 2014년 2월 설립과 동시에 대표이사로 취임했다. 지난해 8월까지 11년간 코인원 대표이사를 역임한 이후 대표직에서 물러나 이사회 의장으로서 중장기 기술 비전 수립에 주력했고, 12월 공동대표직으로 다시 경영에 복귀했다.

차명훈 코인원 대표. 코인원 AD 원본보기 아이콘

코인원은 차 대표의 단독 경영 복귀에 대해 최근 가상자산 업계 대내외 환경 변화에 따른 결정이라고 설명했다. 외부 환경에 빠르게 대응하고 내부 의사결정 구조를 단순화해 서비스 개발을 속도감 있게 추진할 계획이다.

경영진 및 핵심 조직 재정비도 진행했다. 올해 초 구글과 SK 출신 김천석 COO(최고운영책임자)를 영입하고 마케팅 조직도 그룹 단위로 확대했다. 기술 조직에는 김영민 테크리더를 CTO(최고기술책임자)로 승진 발령했다. 김 CTO는 2017년 합류한 이후 코인원 제품과 개발에 대한 이해도가 높은 인사로 꼽힌다고 코인원은 설명했다.

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코인원 관계자는 "올해 가상자산 시장에 정책적, 제도적 변화가 예고된 가운데, 대내외 시장 환경 변화에 보다 기민하게 대응하기 위한 결정"이라며 "오너의 직접 경영을 통해 의사결정 속도를 높이고, 서비스와 기술 등 전 영역에서 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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