농식품부, 민생물가 특별관리 TF 유통구조 점검 회의

정부-식품업계 협력으로 가공식품 가격 인하 확산

과자와 빵, 아이스크림 등 일부 제품 가격이 다음 달1일 부터 최대 13.4% 인하된다. 라면·식용유에 이어 아이스크림과 과자 등으로 장바구니 물가 부담 완화를 위한 가공식품 가격 인하가 확산하고 있다.

농림축산식품부는 19일 김종구 차관 주재로 민생물가 특별관리 태스크포스(TF) 유통구조 점검팀 3차 회의를 개최해 물가 상황을 점검했다고 밝혔다.

서울 서초구 하나로마트 양재점에 과자가 진열돼 있다. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

점검 과정에서 업계의 자발적인 가격 인하와 같은 성과도 나타나고 있다. 농식품부는 가공식품에 대해 원재료 가격 하락이 소비자가격에 반영될 수 있도록 업계와 소통해 왔고, 지난주에는 식용유와 라면 업체들은 4월 출고분부터 주요 품목의 가격 인하를 결정한 바 있다.

이와 더불어 제과와 양산빵, 빙과 업체들도 최근 국제 정세 불확실성으로 국민들의 물가 우려가 커질 수 있는 시기에 어려운 경영 여건에도 불구하고 소비자 부담 완화를 위해 4월 출고분부터 가격 인하에 동참하기로 결정했다. 총 5개 업체가 19개 품목의 가격을 다음 달 출고분부터 최대 13.4% 내린다. 각사에 따르면 롯데웰푸드는 엄마손 파이 가격을 2.9% 인하하고, 청포도캔디·복숭아캔디도 4.0%씩 가격을 낮춘다. 삼립도 포켓몬빵 2종의 가격을 100원(5.6%) 내리고, 건강빵 시리즈 3종은 100원씩 가격을 인하한다. 빙그레는 구슬폴라포 키위&파인애플 등을 6~10% 인하해 판매한다. 오리온은 배배, 바이오캔디, 오리온웨하스 등 3개 제품의 가격을 평균 5.5% 인하키로 했다. 해태제과도 계란과자 베베핀과 롤리폴리 가격을 낮추기로 했다. 앞서 지난 16일 농심은 쫄병스낵 4종 가격을 일부 인하한다고 밝힌 바 있다.

유통구조 점검팀 올해 2월부터 재정경제부, 행정안전부, 산업통상부, 보건복지부, 성평등가족부, 해양수산부 등 관계부처와 함께 상반기 체감물가 안정을 목표로 주요 품목별 가격 상승요인, 불공정 행위, 유통 비효율성 등을 점검하고 개선방안을 마련하고 있다. 앞선 1·2차 회의를 통해 민생 관련성, 가격 상승 정도, 현장 의견 등을 감안해 부처별 특별관리 품목을 선정했다.

계란은 일부 산란계 농가에서 유통상인에게 웃돈을 요구하는 등 부당한 거래 관행이 없는지 점검할 계획이다. 돼지고기는 이번 주부터 대형 육가공업체의 뒷다릿살 재고 보유 실태 및 인위적인 가격상승 여부 등을 점검하고 있으며, 최근 공정위 제재를 받은 돼지고기 가공업체의 대형마트 납품가격 담합 건과 관련해 해당 업체의 정책자금 지원 제외를 포함한 재발방지 방안도 마련한다.

산업통상부는 생활용품 4종(화장지·종이기저귀·세탁세제·주방세제)에 대해 원자재 수급과 제조, 유통단계별 전주기 가격상승요인을 점검하고 소비자 가격 안정을 위해 제조, 유통업계와 함께 전방위로 협업해 나갈 계획이다. 보건복지부는 의약품에 대해 제약·유통업계에 일반의약품 가격 인상 계획을 사전에 공유하도록 협조 요청했다. 또 다소비 의약품의 약국 판매 가격 동향 등을 지속 모니터링하고 있다.

성평등가족부는 '공공생리대 드림 시범사업(가칭)'을 통해 하반기 중 시범지역 내 다양한 공공시설에 생리용품을 비치해 필요한 여성 누구나 이용할 수 있도록 할 계획이다. 정부는 생리대 현물지원을 통한 유통 다변화에 따른 물가 인하 효과도 기대하고 있다. 해양수산부는 고등어에 대해 이번 달부터 주요 냉동창고 대상 재고량 조사를 기존 3개월에서 1개월 주기로 단축해 재고 적체 물량을 점검한다. 김도 물김과 마른김의 수급 동향을 지속 관리하여 생산자·가공업계 의견수렴을 통해 개선사항을 발굴하고 있다.

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유통구조 점검팀은 점검 중 담합 의심사례 등이 포착될 경우 불공정거래 점검팀과 협업해 조사·단속으로도 연계할 방침이다. 김 차관은 "민생 물가 안정을 위해 계란, 돼지고기 등 핵심 품목별 유통실태 점검에 총력을 기울일 것"이라며 "그동안 관행처럼 여겨왔으나 국민 입장에서 불합리하다고 생각할 수 있는 부분이 없는지 철저히 점검하겠다"고 말했다.

세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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