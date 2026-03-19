日 매체, 짱구 아빠 근로 소득 수준 분석

일본 장수 애니메이션 '짱구는 못말려'에 등장하는 캐릭터 짱구 아빠는 상위 36% 연봉을 받는 엘리트 직장인이었다. 한 일본 매체가 근로자 노동 소득 통계를 분석한 결과다.

18일(현지시간) 일본 생활 금융 매체 '라이프 앤 머니'는 "노하라 히로시(짱구 아빠 캐릭터의 일본 이름)보다 높은 고연봉인 직장인은 몇 명이나 있을까"라는 제목의 기사를 게재했다.

일본 장수 애니메이션 '짱구는 못말려' 짱구 아빠. 크레용 신짱 공식 홈페이지 캡처 AD 원본보기 아이콘

매체는 "고물가가 지속되면서 연봉을 신경 쓰는 직장인이 적지 않을 것"이라며 "일본 직장인의 평균 연 수입은 400만엔대(약 3750만원)이지만, 그 위를 목표로 하는 이들도 적지 않다"고 전했다.

이어 "유명 애니메이션 '짱구는 못말려' 주인공 짱구의 아버지, 노하라 히로시는 현재 기준 연봉 600만엔(약 5600만원)의 직장인"이라고 전했다. 짱구는 못말려 애니메이션에 묘사된 짱구 자택의 형태, 평수, 차량 등 자료를 토대로 추산한 기대 연봉이다.

그렇다면 짱구 아빠보다 더 높은 연봉을 받는 직장인은 일본 내 몇 명이나 될까. 매체는 일본 정부가 집계한 '민간 급여 실태 통계 조사'를 토대로 분석한 결과, 짱구 아빠는 "일본 상위 36.2%의 근로 소득자"였다고 밝혔다.

일본 급여 소득자의 평균 급여는 478만엔이며, 남성은 587만엔, 여성 333만엔으로 성별 격차는 크다. 남성 근로자로 기준을 좁힐 경우, 600만엔 이상부터 700만엔 이하 소득자는 10.3% 수준이며, 700만엔 이상부터 800만엔 이하는 7.6%에 그친다.

매체는 "'짱구는 못말려'가 방영된 1994년 당시는 현대 일본과 경제 상황이 다르다"면서도 오늘날 600만엔 이상의 연봉을 받는 직장인은 전체 일본 근로자의 3분의 1 수준에 불과하다"고 설명했다.

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기사를 접한 일본 누리꾼들은 "그때와 지금의 소득세가 다르다. 그때 600만엔을 벌었다면 지금은 800만엔에 가깝다", "짱구 가족의 생활상이 중산층 이상 가정처럼 보이는 게 현대 일본의 문제를 보여주는 것", "요즘은 물가가 높아서 600만엔도 여유롭게 느껴지지 않는다" 등 여러 반응을 내놨다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



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