"코스피 향후 2년 내 7500~8500 전망"

미국 증시 반등에 힘입어 코스피 지수가 3거래일 연속 상승하며 5700선을 회복한 18일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 국내증시 현황이 표시돼 있다. 이날 장 초반 삼성전자와 SK하이닉스도 각각 20만 원과 100만 원을 돌파 했다. 2026.3.18 강진형 기자

미국 증시 반등에 힘입어 코스피 지수가 3거래일 연속 상승하며 5700선을 회복한 18일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 국내증시 현황이 표시돼 있다. 이날 장 초반 삼성전자와 SK하이닉스도 각각 20만 원과 100만 원을 돌파 했다. 2026.3.18 강진형 기자

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글로벌 투자은행(IB) 모건스탠리가 코스피가 장기적으로 8500 수준까지 도달할 수 있다고 전망했다.


모건스탠리는 18일 보고서를 내고 "성장 동력이 구조적으로 더 높은 총자산수익률(ROA)로 이어지고 개혁이 지속된다면 코스피가 향후 2년 내 7500∼8500 수준까지 상승할 수 있다"고 밝혔다.

모건스탠리는 이런 전망의 전제로 지정학적 리스크가 추가로 악화하지 않고 안정화되며 현재 기업 개혁 속도가 유지되거나 다소 빨라지는 경우를 들었다.


모건스탠리는 "한국 주식시장은 전 세계적 지정학적 리스크 고조와 에너지 가격 압박 속에 최근 고점 대비 의미 있는 조정을 겪었다"며 "동시에 국내 구조적 기업 개혁 속도는 꾸준히 유지되고 있으며 정책 이니셔티브가 개혁을 추진할 수 있는 기반을 마련했다"고 강조했다.

이어 "지정학 상황이 언제 완화될지는 불확실하지만, 한국의 기업 개혁이 지속적으로 진전되는 테마가 될 것으로 본다"고 덧붙였다.


모건스탠리는 "코스피는 지정학적 및 공급망 우려로 단기적으로 디레이팅(평가절하)을 겪었으며 현재 약 8.5배의 선행 주가수익비율(PER)에서 거래되고 있는데 이는 역대 저점 수준인 8배에 근접했다"고 분석했다.


그러면서 "정부와 여당의 자본시장 및 지배구조 개혁에 대한 의지가 어려운 시기에도 하방을 방어해줄 것으로 본다"고 했다.

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정부의 자본시장 및 지배구조 개혁 정책 추진과 관련해서는 "큰 틀의 작업이 완료된 만큼 이제 정책의 균형에 더 집중할 것으로 보인다"고 전망했다.


이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
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