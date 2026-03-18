대만이 한국 전자입국신고서에서 '중국(대만)' 표기를 사용하는 것에 반발해 외국인 거류증에 '한국' 대신 '남한'으로 표기하도록 했다.

18일(현지시간) 대만중앙통신과 자유시보 등에 따르면 대만 외교부는 상호주의 원칙에 따라 지난 1일부터 대만 외국인 거류증에 기재된 '한국' 명칭을' 남한'으로 바꿨다고 이날 밝혔다.

대만 외교부는 한국에 오는 31일까지 답변을 요청하며 이때까지 긍정적 답변이 없을 경우 대만 전자입국등록표에서도 한국 표기에 대해 상응하는 조치를 하겠다고 밝혔다.

한국 전자입국신고서에서 출발지와 목적지 항목에 '대만'을 '중국(대만)'으로 표기하는 것은 부적절하며, 대만 외교부와 주한대만대표부가 지속적으로 항의를 제기하며 수정을 요구했다고 대만 측은 밝혔다. 대만은 앞서 지난해 12월에도 공개적으로 이러한 요구를 한 바 있다.

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대만 외교부는 한국과 여러 분야에서 긴밀한 교류를 이어왔으며 이를 중요하게 여기지만, 한국이 전자입국신고서의 부적절한 표기를 수정하지 않고 있어서 대만 사회와 정치권에서 큰 우려가 제기되고 있다고 전했다. 이와 관련한 민원도 다수 접수했다고 밝혔다. 외교부는 "한국 측에 상호 존중과 대등 원칙을 견지하고 대만의 요구에 부응해 조속히 시정할 것을 다시 한번 촉구한다"고 했다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



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