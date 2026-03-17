티엠씨, 암페놀에 광통신 케이블 초도 공급…美 시장 진출 본격화

글로벌 특수케이블 전문기업 티엠씨 티엠씨 close 증권정보 217590 KOSPI 현재가 13,810 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 15,410 2026.03.17 개장전(20분지연) 관련기사 신용/담보 한도 종목에도 활용 가능! 연 4%대 금리로 투자금을 4배까지 분위기 좋은 로봇업종에 주목할 때...투자금이 더 필요하다면? [특징주]티엠씨, 코스피 상장 첫날 '따블' 달성 전 종목 시세 보기 는 글로벌 탑급 광케이블 커넥터 기업 암페놀에 FTTH(Fiber to the Home) 인터넷망 구축용 광통신 케이블을 초도 공급했다고 17일 밝혔다.

이번 공급은 약 200만달러 규모의 초도 물량으로, 티엠씨는 이를 시작으로 올해 미국 시장에서 연간 1000만 달러 이상의 매출을 기대하고 있다.

암페놀은 미국 주요 통신사를 고객으로 보유한 글로벌 통신 솔루션 기업으로, 티엠씨 제품이 글로벌 통신 인프라 기업의 품질 기준을 충족했다는 점에서 시장 진입을 알리는 상징적인 성과로 평가된다.

미국 통신 기업 AT&T는 5년간 약 2500억달러를 투자해 미국 전역에 차세대 고속 통신 인프라를 구축하겠다는 계획을 발표했다. 이 같은 대규모 통신 인프라 투자 확대가 광통신 케이블과 네트워크 장비 등 관련 공급망 전반의 수요 증가로 이어질 것으로 분석된다. 향후 AT&T를 비롯한 대형 통신사의 네트워크 투자 확대에 따른 직접적인 수혜가 기대된다.

티엠씨 케이블은 극한 환경에서도 안정적인 성능을 유지하는 품질 경쟁력과 가격 경쟁력을 동시에 갖춘 것이 강점으로 꼽힌다. 이러한 경쟁력은 실제 공급 성과로 이어지며 미국 시장에서도 제품 경쟁력을 인정받았다는 평가다.

티엠씨는 미국 텍사스 달라스에 광케이블 생산 공장을 구축하고 지난해 말부터 본격 가동에 들어갔다. 현지 생산 체계를 기반으로 공급 안정성과 가격 경쟁력을 확보했으며, 이는 미국 관세 정책 및 BABA(Build America, Buy America Act) 대응 측면에서도 경쟁력을 높이는 요소로 작용할 전망이다.

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티엠씨 관계자는 "이번 암페놀 공급은 티엠씨의 광통신 케이블 기술력과 품질 경쟁력이 글로벌 시장에서 인정받은 사례"라며 "미국 현지 생산 거점을 중심으로 북미 통신 인프라 시장 공략을 본격화하고, AT&T 등 주요 통신사의 대규모 네트워크 투자 확대에 따른 시장 성장 수혜를 적극적으로 확보해 나갈 계획"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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