‘손가락 6개’ 영상 논란…이스라엘 "신변 이상 없다"

전문가 "촬영·조명 각도 따라 왜곡 가능"

이스라엘과 미국의 이란 폭격으로 중동 지역 긴장이 고조되는 가운데 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리를 살해하겠다고 15일(현지시간) 위협했다.

네타냐후 총리 '손가락 6개' 논란 영상 장면. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리 X 계정 영상 화면 캡처 AD 원본보기 아이콘

IRGC는 자신들이 운영하는 매체 '세파 뉴스' 웹사이트를 통해 "만약 어린이들을 살해하는 이 범죄자가 살아 있다면 우리는 그를 계속 쫓아가 온 힘을 다해 죽여버리겠다"고 밝혔다.

IRGC가 네타냐후에 대해 "살아 있다면"이라는 표현을 사용한 것은 최근 소셜미디어 등을 통해 확산된 '네타냐후 사망설'을 염두에 둔 발언으로 보인다.

이 사망설은 지난 13일 공개된 네타냐후 총리 영상 연설에서 오른손에 손가락이 6개처럼 보인다는 주장이 제기되면서 퍼졌다. 일부에서는 "인공지능(AI)으로 생성된 영상"이라며 네타냐후가 이미 사망했고 이스라엘 정부가 이를 은폐하고 있다는 확인되지 않은 주장까지 제기됐다.

미국 보수 정치평론가 캔디스 오웬스는 13일 소셜미디어 X에 "비비(베냐민 네타냐후의 애칭)는 어디 있나"라며 "왜 총리실이 그의 가짜 AI 영상을 공개했다가 삭제하고 있느냐"는 글을 올렸다.

다만 전문가들은 촬영 각도나 조명, 손 움직임 등에 따라 손가락이 비정상적으로 보일 수 있다며 네타냐후 사망설의 신빙성에는 회의적인 반응을 보이고 있다.

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튀르키예 아나돌루 통신은 소셜미디어에서 확산된 '네타냐후 사망설'과 관련해 이스라엘 총리실에 질의한 결과 "가짜뉴스이며 총리의 신변에 이상이 없다"는 답변을 받았다고 14일 보도했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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