시흥시청소년청년재단 공식 재출범

제1회 시흥시청소년청년정책포럼 개최

시흥형 청소년청년 통합정책 방향 모색

경기 시흥시(시장 임병택)는 (재)시흥시청소년청년재단이 14일 시흥시청소년수련관 한울림관에서 시흥시 청소년과 청년을 아우르는 통합 지원 체계의 새로운 출발을 알리는 재출범식을 열었다고 밝혔다.

임병택 시장이 14일 시흥시청소년수련관 한울림관에서 열린 시흥시청소년 청년재단 재출범식에서 축사를 전하고 있다. 시흥시 제공 AD 원본보기 아이콘

앞서 재단은 지난 1월 기존 '시흥시청소년재단'을 확대 개편해 '시흥시청소년청년재단'으로 새롭게 출범하고, 청소년과 청년을 아우르는 통합 지원체계를 가동해왔다. 이에 따라 재단은 기존 청소년 중심 기관에서 청소년과 청년을 아우르는 통합 지원 기관으로 기능을 확대하고, 청소년기에서 청년기로 이어지는 성장 과정 전반을 지원하는 생애주기 기반 정책 플랫폼의 역할을 강화해 나갈 방침이다.

'청소년 청년 꿈꾸는 대로 ; 청청대로'를 주제로 열린 이날 행사에는 지역 청소년과 청년을 비롯해 임병택 시흥시장, 오인열 시흥시의회의장, 시의원, 유관기관 관계자 등 250여 명이 참석해 재단의 재출범을 함께 축하했다.

행사 1부에서는 참석 내빈의 축사와 함께 재단의 비전과 운영 방향을 담은 재출범 비전 선언이 진행됐으며, 청소년과 청년이 함께 참여한 재출범 선포 퍼포먼스를 통해 시흥시청소년청년재단의 공식 출범을 알렸다.

청소년과 청년이 함께 참여한 재출범 선포 퍼포먼스가 진행되고 있다. 시흥시 제공 원본보기 아이콘

이어 2부 행사로 진행된 제1회 시흥시청소년청년정책포럼에서는 '시흥시 청소년청년 통합정책의 패러다임 전환과 발전전략'을 주제로 시흥시 청소년·청년 통합 지원체계 구축 방향과 재단의 역할이 논의됐다. 중앙정부 정책 흐름과 지역 정책 경험을 바탕으로 청소년과 청년 정책을 연계하는 시흥형 통합지원 모델의 필요성이 제시됐으며, 통합 재단이 지역 정책 거점으로서 청소년과 청년의 참여와 성장 기회를 확대하는 역할을 수행해야 한다는 의견이 공유됐다.

임병택 시흥시장은 "청소년과 청년은 서로 분리된 정책 대상이 아니라 하나의 성장 과정 속에 있는 시민"이라며 "시흥시청소년청년재단이 청소년에서 청년으로 이어지는 성장 지원 체계를 더욱 촘촘히 구축하고 청소년과 청년이 꿈꾸는 대로 미래를 준비할 수 있도록 중심적인 역할을 해 주길 기대한다"고 말했다.

AD

이어 "청소년과 청년의 참여와 경험이 지역의 변화로 이어질 수 있도록 재단이 정책 현장에서 중요한 역할을 해 주길 바라며, 청소년과 청년이 지역사회와 함께 성장할 수 있는 기반을 만들어 가는 데 앞장서 주길 기대한다"고 밝혔다.

참가자들이 기념 촬영을 하고 있다. 시흥시 제공 원본보기 아이콘

시흥시청소년청년재단은 앞으로 청소년과 청년 정책을 연계한 다양한 사업을 추진하며 청소년에서 청년까지 이어지는 통합 성장 지원 체계를 지속적으로 발전시켜 나갈 계획이다.

시흥=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>