OTT 무료 이용권·할부금 등 혜택 제공

국내 주요 통신 3사가 애플의 아이폰 17 라인업 새 모델인 '아이폰 17e' 출시를 맞아 소비자 공략에 일제히 나섰다.

SK텔레콤 SK텔레콤 close 증권정보 017670 KOSPI 현재가 79,600 전일대비 2,400 등락률 +3.11% 거래량 414,038 전일가 77,200 2026.03.11 12:50 기준 관련기사 갤럭시 S26 사전판매 신기록...70%가 '울트라' 삼정KPMG, MWC 2026 분석 보고서 발간 [MWC26]모바일 넘어 AI·로보틱스 돋보인 축제…"K기술 통했다" 전 종목 시세 보기 은 11일 전국 SKT 공식 대리점과 공식 온라인몰 T 다이렉트샵에서 아이폰 17e 판매에 돌입한다고 밝혔다.

아이폰 17e는 256GB, 512GB 두 가지 용량으로 출시되며, 색상은 기존 블랙과 화이트에 소프트 핑크를 더해 총 3가지 색상이다. 256GB 모델 기준 출고가는 99만 원이다. 전작인 아이폰 16e의 128GB 모델과 동일한 출고가에 저장 용량이 2배로 커지면서 가성비를 노렸다.

아이폰 17e는 핸드폰 두뇌 역할을 하는 애플리케이션 프로세서(AP)로 A19칩을 적용했고, 아이폰17과 동일한 '세라믹 쉴드2' 소재를 전면에 탑재해 긁힘 방지 성능을 아이폰 16e 대비 3배 향상시켰다.

또 최대 26시간 동영상 재생이 가능한 넉넉한 배터리 사용 시간을 제공한다. 맥세이프 호환으로 최대 15W 무선 충전이 가능해 아이폰16e(7.5W)보다 무선 충전 속도가 2배 빨라졌다.

SKT는 다양한 구매 혜택도 제공한다. T다이렉트샵에서 온라인 전용 요금제 '다이렉트5G 76'을 가입하고 온라인 동영상 서비스(OTT) 혜택을 선택하면 원하는 OTT(넷플릭스, 디즈니플러스, 유튜브 프리미엄, 티빙) 가운데 하나를 무료로 이용할 수 있다.

구현철 SKT 세일즈마케팅 본부장은 "아이폰17이 갖춘 훌륭한 기능을 대부분 누리면서도 가격 부담은 낮춘 실속형 단말기인 아이폰17e와 같이 앞으로도 다양한 고객 선호도에 맞는 스마트폰 라인업을 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

애플의 아이폰 17 라인업 새 모델인 '아이폰 17e'. AD 원본보기 아이콘

KT KT close 증권정보 030200 KOSPI 현재가 61,100 전일대비 300 등락률 +0.49% 거래량 131,358 전일가 60,800 2026.03.11 12:50 기준 관련기사 KT 정기주총 31일 개최…박윤영 대표 선임 등 새 경영진 꾸린다 갤럭시 S26 사전판매 신기록...70%가 '울트라' [MWC26]모바일 넘어 AI·로보틱스 돋보인 축제…"K기술 통했다" 전 종목 시세 보기 는 아이폰 17e 출시를 맞아 다양한 추가 할인을 통해 고객 유치에 나섰다.

우선 KT 고객이 5G 초이스 스페셜 요금제에 가입하고 KT 프리미엄 가족결합을 이용하면 선택약정 할인(25%)과 프리미엄 가족결합 할인(25%)이 적용돼 최대 50%까지 요금 할인을 받을 수 있다. 데이터 무제한과 VVIP 멤버십, 콘텐츠 혜택, 데이터 쉐어링 무료 등 혜택을 월 5만 원대 요금으로 이용할 수 있다.

제휴카드 더블할인을 활용하면 약 115만원 수준의 요금(단말) 할인과 무이자 할부 혜택을 받을 수 있다. 또 365 폰케어와 245 폰체인지 프로그램을 통해 분실·파손 보장과 단말 반납 시 최대 50% 보상 등 단말 이용 부담을 완화한다.

KT 공식 온라인몰 KT닷컴에서는 구매 후기를 작성한 고객에게 '에어 태그'를 증정한다. 또 고객은 에어팟 프로 3세대 할부원금 50% 지원 또는 애플 워치 SE 추가 지원금 30만원 중 하나를 선택할 수 있다. KT닷컴의 7% 요금 할인 혜택을 통해 통신비 부담을 줄인다.

5G 초이스 요금제와 연계한 '디바이스 하나 더' 혜택도 마련됐다. 고객은 에어팟4 액티브 노이즈 캔슬링, 샥즈 오픈닷 원, 가민 '포러너 165' 가운데 하나를 선택할 수 있다. 삼성 32인치 무빙 스타일 또는 55인치 UHD TV도 선택 가능하다. 인터넷과 TV를 동시에 가입한 고객의 경우 최대 75인치 대형 TV를 할인 받는다.

LG유플러스 LG유플러스 close 증권정보 032640 KOSPI 현재가 15,200 전일대비 440 등락률 +2.98% 거래량 411,281 전일가 14,760 2026.03.11 12:50 기준 관련기사 "차세대 보안 서비스 선 보인다"…LG유플러스, 포티넷과 MOU "통신사 중 유일"…LG유플러스, 탄소경영 아너스 클럽 수상 [MWC26]LG U+, 크립토랩 동형암호로 해킹 피해 원천 차단 전 종목 시세 보기 는 이날 오전 11시 통합앱 유플러스원(U+one) 내 '유플러스라이브(LIVE)'에서 아이폰 17e 출시 기념 라이브 방송을 진행했다. 라이브 방송을 시청한 고객에게는 U+공식온라인스토어 액세서리몰에서 사용할 수 있는 5만원 쿠폰을 제공한다.

앞서 LG유플러스는 U+공식온라인스토어에서 이번 아이폰 17e를 사전예약한 고객에게 최대 10만원 단말 할인 쿠폰을 증정하고, 출시일인 이날 '아침배송' 서비스로 아이폰 17e를 받아볼 수 있게 했다.

아이폰 17e와 함께 사용할 수 있는 디바이스 할인 혜택도 제공한다. LG유플러스에서 아이폰 17e을 개통한 고객 중 월 10만5000원 이상 요금제에 가입 후 애플디바이스팩 혜택을 선택하면 애플의 무선 이어폰 '에어팟 4'의 24개월 할부금 전액을 할인해준다.

AD

아이폰 17e 구매 고객은 태블릿이나 스마트워치 등 추가 디바이스를 저렴한 요금으로 사용할 수 있다. 5G 시그니처(월 13만 원) 또는 5G 프리미어 슈퍼(월 11만 5000원) 요금제를 이용하는 고객이 요금할인 서비스를 신청하면, 태블릿 또는 스마트기기 월정액 상품을 할인받아 이용할 수 있다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>