블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령 간 전화 통화에서 러시아 원유 제재 완화가 구체적으로 논의되지 않은 것으로 나타났다.

10일(현지시간) 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 이날 브리핑에서 미국의 원유 제재 완화 가능성에 대한 물음에 "이 문제는 전혀 구체적으로 논의되지 않았다"고 답했다고 리아노보스티 통신 등은 보도했다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽)과 도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

페스코프 대변인은 양국 정상 모두 원유 제재가 세계 경제에 미치는 영향을 잘 알고 있다면서 "석유 제재와 관련해 미국이 취하는 조치는 페르시아만(걸프 해역) 정세 속에서 세계 에너지 시장을 안정시키려는 노력의 일환"이라고 밝혔다.

전날 크렘린궁은 푸틴 대통령이 트럼프 대통령과 통화에서 이란 사태 해결을 위한 방안을 제시했다고 밝힌 바 있다. 두 정상 간 통화 후 트럼프 대통령은 기자회견에서 유가 인하를 위해 "일부 석유 관련 제재를 면제할 것"이라고 말했다. 트럼프 대통령이 구체적인 제재 해제 방안을 언급하지는 않았으나, 푸틴 대통령과 통화한 점으로 미뤄볼 때 러시아산 원유가 그 대상이라는 추측이 제기됐다.

페스코프 대변인은 구체적인 내용을 밝히지 않았으나, 푸틴 대통령이 트럼프 대통령에게 이란 사태 해결을 위한 방안을 제시했다고 밝혔다.

이날 이란 대통령실에 따르면 마수드 페제시키안 이란 대통령과 푸틴 대통령은 이란 사태 관련 방안을 논의하는 통화를 했다. 이번 통화는 푸틴 대통령의 제안으로 이뤄졌다.

푸틴 대통령은 "이란에 대한 군사적 공격에 반대한다"며 "역내 분쟁을 조속히 종식하기 위해 필요한 모든 지원을 제공할 준비가 돼 있다"고 밝혔다.

페제시키안 대통령은 러시아의 이란을 지지하는 입장에 감사를 표하며 "국제사회는 민간 시설과 일반인을 공격하는 미국과 시온주의자(이스라엘) 정권의 침략행위와 범죄를 규탄해야 할 것"이라고 말했다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



