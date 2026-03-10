삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 187,900 전일대비 14,400 등락률 +8.30% 거래량 33,411,048 전일가 173,500 2026.03.10 15:30 기준 관련기사 '갤럭시 워치8' 차고 뛴 키플리모…리스본 하프마라톤 세계신기록 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 코스피200 ETF '1년 수익률' 1위는?…우리운용 'WON 200' 전 종목 시세 보기 직원들의 평균 연봉이 반도체 업황 회복과 인공지능(AI) 열풍에 따른 실적 개선에 힘입어 1억 5000만 원을 돌파하며 역대 최고치를 기록했다. 경영진 중에서는 모바일 사업을 이끄는 노태문 대표가 61억 원, 반도체를 이끄는 전영현 부회장이 56억원을 수령한 것으로 나타났다.

삼성전자가 매출 74조원, 영업이익 10조4000억원의 올 2분기 잠정실적을 발표한 5일 서울 삼성전자 서초사옥으로 직원들이 출근하고 있다. 작년 같은 기간 대비 각각 23.31%, 1452.24% 상승한 어닝서프라이즈급 실적이다. 사진=조용준 기자 jun21@ AD 원본보기 아이콘

삼성전자가 10일 공시한 2025년 사업보고서에 따르면 지난해 직원 평균 급여는 1억 5800만 원으로 집계됐다. 이는 2024년 1억 3000만 원 대비 2800만 원(21.5%) 증가한 수치다.

이러한 파격적인 보수 인상은 삼성전자가 지난해 단행한 역대 최대 규모의 연구개발 투자(37조 7000억 원)가 실적 반등으로 이어진 결과로 풀이된다. 특히 AI 반도체 수요 폭증에 따른 DS 부문의 성과급 등이 반영되며 직원들의 처우가 크게 개선됐다. 평균 근속연수 또한 전년 13.0년에서 13.7년으로 늘어나 고용 안정성도 강화됐다.

주요 경영진의 보수도 상세히 공개됐다. 노태문 DX부문장(대표이사)은 급여 15억 9700만 원에 상여 43억 6600만 원을 더해 총 61억 2500만 원을 수령했다. 전영현 DS부문장(부회장)은 급여 17억 1100만 원, 상여 35억 7800만 원 등 총 56억 600만 원을 받았다. 이원진 글로벌마케팅실장(사장)은 상여 비중이 높아 총 73억 500만 원을 기록하며 현직 임원 중 최고액을 기록했다.

퇴직자 중에서는 지난해 별세한 故 한종희 전 부회장이 퇴직금 85억 5800만 원을 포함해 총 134억 700만 원을 받았다. 전경훈 고문(64억 1700만 원)과 신명훈 고문(63억 3100만 원)도 퇴직금을 포함해 60억 원대의 보수를 수령했다.

AD

삼성전자는 책임 경영을 강화하기 위해 지난해 10월 도입한 성과조건부 주식(PSU) 규모도 처음으로 공개했다. 임직원 약 13만 명에게 총 3529만 주를 지급하기로 약정했으며 이는 1인당 평균 275주 규모다. 다만 이 주식은 당장 지급되는 것이 아니라 2028년 10월까지의 주가 상승률 등 성과 지표에 따라 실제 지급 여부와 수량이 결정된다. 삼성전자는 이를 통해 임직원들이 중장기 기업가치 제고에 집중할 수 있는 유인책을 마련했다.

세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>