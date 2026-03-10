악성 루머·사생활 침해 증가

소속사 “선처·합의 없다” 경고

팬과 누리꾼 반응 엇갈려

소속사 모니터링 통해 법적 대응 준비

그룹 블랙핑크 멤버 제니가 프랑스 파리에서 무분별한 사인 요청에 피로감을 호소하는 영상이 확산한 가운데, 소속사가 사생활 침해와 허위 사실 유포에 대해 강경 대응을 예고했다.

9일 제니의 개인 소속사 오에이엔터테인먼트는 공식 입장을 통해 "최근 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 제니에 대한 악의적인 비방과 근거 없는 추측성 게시물 등이 게시되며 허위 사실 유포로 아티스트의 명예를 훼손하는 사례가 지속해서 발생하고 있다"고 밝혔다.

이어 소속사는 "사실과 전혀 다른 내용을 기반으로 한 허위 게시물 유포뿐 아니라 아티스트의 개인적인 시간을 방해하거나 이동 경로를 따라다니는 등 사생활을 침해하는 행위도 늘어나고 있어 상황을 엄중하게 인지하고 있다"고 설명했다. 앞서 온라인 커뮤니티와 SNS에는 제니가 파리 시내에서 인파에 둘러싸인 영상이 올라와 화제를 모았다. 영상 속 제니는 개인 시간을 보내던 중 갑작스럽게 몰려든 사람들로부터 사인 요청을 받았다.

인파가 이동 경로를 가로막자 매니저로 추정되는 인물은 "사인을 해주면 저희 좀 가게 해주실 수 있겠냐"고 요청했고, 제니는 "제 프라이버시 좀 지켜달라"며 "제발 내 시간을 가져도 되겠냐. 매우 스트레스가 될 것 같다"고 말했다. 이후 제니는 일부 요청에 응해 사인해주기 시작했지만, 이미 사인을 받은 사람이 다시 요청하는 상황이 이어지자 "약속을 지켜달라"며 거절 의사를 밝혔다. 현장에서는 매니저가 반복적으로 사인을 요구하는 사람들에게 "아까 사인받지 않았느냐", "되팔려고 하는 거냐"고 묻는 장면도 포착됐다.

이를 두고 일부에서는 사인받아 고가에 되파는 '리셀러'가 현장에 섞여 있었을 가능성도 제기됐다. 영상이 확산하면서 네티즌 반응은 엇갈렸다. 일부는 "초심을 잃은 것 아니냐", "웃으면서 해줄 수도 있는 것 아니냐"는 반응을 보였지만, 다른 한편에서는 "아티스트의 사생활을 존중해야 한다", "상당히 스트레스받을 상황"이라며 제니를 옹호하는 의견도 이어졌다.

논란이 커지자 소속사는 법적 대응 방침을 분명히 했다. 오에이엔터테인먼트는 "현재 SNS와 온라인 플랫폼 전반에 대한 지속적인 모니터링을 통해 관련 자료를 수집하고 있으며 법률 자문을 바탕으로 법적 대응을 준비하고 있다"고 밝혔다. 그러면서 그는 "아티스트의 명예와 권익, 초상권 및 기타 지식재산권을 침해하는 행위와 사생활 침해 행위에 대해 사안의 중대성에 따라 민·형사상 법적 조치를 포함한 강경 대응을 진행할 예정이며, 이 과정에서 어떠한 선처나 합의도 없을 것"이라고 강조했다.

한편 제니는 최근 예능 프로그램 '마니또 클럽'에 출연했으며, 소속 그룹 블랙핑크는 지난달 미니 3집 앨범 '데드라인'을 발표했다.

방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



