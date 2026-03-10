한온시스템 "글로벌 넘버원 열관리 솔루션 기업으로 도약"

창립 40주년, 성장 비전 제시

자동차 열 에너지 관리 솔루션 기업 한온시스템이 창립 40주년을 앞두고 미래 성장을 위한 비전을 제시했다.

한온시스템은 오는 11일 창립기념일을 맞아 '40년을 넘어, 미래로'라는 기념 메시지를 10일 공개했다. 40년간 축적해 온 기술과 혁신을 기반으로 미래 모빌리티는 물론 열관리가 필요한 다양한 산업 분야에서 새로운 성장 기회를 만들어 가겠다는 의지를 담았다.

한온시스템은 세계 50개 생산공장과 3개의 연구개발(R&D))이노베이션 센터를 기반으로 자동차 열 관리 솔루션을 공급하고 있으며, 글로벌 자동차 열관리 분야에서 2위 제조사로 평가받고 있다.

이에 한온시스템은 창립 50주년을 맞는 2036년까지 '글로벌 1위 열관리 솔루션 기업'으로 도약한다는 목표를 제시했다. 기존 자동차 열관리 기술을 기반으로 사업 영역 확장에 속도를 낸다.

수요가 빠르게 증가하고 있는 데이터센터 냉각 시스템 등 고효율 열관리 솔루션이 필요한 인프라 산업을 주요 성장 영역으로 삼고 관련 비즈니스 포트폴리오를 확대해 나갈 예정이다. 글로벌 애프터마켓을 포함한 인접 성장 분야로도 사업을 확대해 중장기 성장 기반을 강화할 방침이다.

한온시스템은 회사 성장에 기여한 임직원들의 노고에 감사를 전하기 위해 기념품을 배포하고, 각 사업장에서 한국앤컴퍼니 그룹의 기업문화를 반영한 '프로액티브 콘서트' 등 다양한 행사를 통해 창립을 기념하는 시간을 가질 예정이다.

조현범 한국앤컴퍼니 그룹 회장은 2014년 한온시스템 지분 투자 이후 약 10년에 걸쳐 기술력과 성장 가능성을 검증하며 인수를 추진해왔다. 지난해 한온시스템의 그룹 편입을 통해 타이어 중심이던 사업 구조를 배터리와 열관리 시스템까지 아우르는 미래 모빌리티 포트폴리오를 완성하며 그룹의 글로벌 경쟁력과 중장기 성장 기반을 강화했다.

이수일 대표이사 부회장은 "글로벌 사업 현장에서 보여준 임직원들의 헌신과 품질에 대한 집념이야말로 한온시스템이 글로벌 리딩 컴퍼니로 성장할 수 있었던 원동력"이라며 "단순한 기념일을 넘어 실행력과 건강한 펀더멘탈을 바탕으로 글로벌 No.1(넘버원) 열관리 솔루션 기업으로 도약하기 위한 새로운 출발점이 될 것"이라고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



