핵심 냉매 열관리 기능 통합

한온시스템 한온시스템 close 증권정보 018880 KOSPI 현재가 3,895 전일대비 155 등락률 +4.14% 거래량 3,491,720 전일가 3,740 2026.04.01 10:39 기준 관련기사 한온시스템 "글로벌 넘버원 열관리 솔루션 기업으로 도약" 한온시스템, 신입사원 환영회 'PLWD' 개최…경영진과 소통 종목 잘 골랐다면 투자금 넉넉하게 마련해야...연 5%대 금리로 4배까지 전 종목 시세 보기 이 BMW 'iX3'에 신개념 '초소형 통합 냉매 모듈(HICE)'을 최초 적용했다고 1일 밝혔다.

한온시스템 초소형 통합 냉매 모듈. 한온시스템 AD 원본보기 아이콘

HICE 모듈은 다양한 핵심 냉매 열관리 기능을 하나의 초소형 모듈로 통합한 열관리 시스템으로, 기존 분산형 냉매 구조를 대체해 시스템 복잡도를 줄이고 에너지 효율과 패키징 경쟁력을 동시에 확보한 것이 특징이다.

16kg 경량 설계에도 냉매 흐름과 온도를 빠르고 정밀하게 제어해 급속 충전이나 고성능 주행 조건에서도 최적의 열관리 성능을 구현한다. 이를 통해 전기차 에너지 효율을 높이고 주행거리 향상에도 기여한다. 또 소음과 진동을 차단하는 전용 사운드 커버를 적용, 실내 소음·진동(NVH) 제어 성능을 한층 강화했다.

HICE 모듈은 전동 컴프레서, 전자식 팽창밸브, 수냉식 응축기, 내부 열교환기, 칠러 등 주요 냉매 열관리 부품을 하나의 컴팩트한 고성능 단일 유닛으로 통합했다. 시스템 복잡성을 낮추고, 완성차 제조사 조립 공정을 단순화해 조립성을 높였다.

모듈화 설계를 기반으로 하위 부품의 미세한 조정만으로 다양한 전기차 플랫폼에 적용할 수 있는 범용성까지 확보해 완성차 제조사의 플랫폼 전략을 뒷받침하는 핵심 솔루션이 될 전망이다.

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한온시스템 초소형 통합 냉매 모듈 열관리 구성 요소 개념도. 한온시스템 원본보기 아이콘

이수일 한온시스템 대표이사 부회장은 "HICE 모듈은 단순한 부품 최적화를 넘어 시스템 전체를 재설계한 열관리 분야의 패러다임 전환"이라며 "독보적인 NVH 제어 기술과 시스템 통합 전문성을 바탕으로 글로벌 전기차 시장의 새로운 기준을 제시해 나갈 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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