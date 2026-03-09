▲윤소연씨 별세(향년 93세), 박인진·중진·광호·해순·효숙 모친상, 이강원·이승훈 장모상, 신미영·박성희·윤진희 시모상, 박희원(CBS 기자)씨 조모상. 8일 대전 유성선병원장례식장, 발인 11일 오전 8시, 장지 세종은하수공원-강진군 선영
