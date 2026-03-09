키즈(예비 초등생)·에코(초등 1~4학년)

서울대 사범대학 협업 교과과정 연계 강화

영어로 진행되는 탐구 수업도

삼성물산 리조트 부문이 운영하는 에버랜드가 어린이 대상 동식물 체험 교육 프로그램인 '이큐브스쿨'의 2026년 멤버 모집을 오는 11일부터 시작한다.

이큐브스쿨은 어린이들이 우리가 사는 세상을 즐겁게 체험하고 깊이 있게 탐구하며, 그 과정에서 얻은 통찰력으로 삶을 더 풍요롭게 만들 수 있도록 설계된 체험형 교육 프로그램이다.

에버랜드 이큐브스쿨, 로스트밸리에서 기린 프로그램을 체험중인 어린이 멤버. 삼성물산

올해로 3년 차에 접어든 이큐브스쿨은 지금까지 1000여명의 어린이가 가입해 활동했으며, 동식물을 직접 관찰하고 탐구하는 과정을 통해 교과 과정과 연계된 과학 개념을 몸으로 익히고, 주키퍼, 수의사 체험 등 평소 경험하기 어려운 직업 프로그램까지 체험할 수 있어 인기를 끌어왔다.

학부모들 사이에서는 "매월 새로운 동식물을 만나볼 수 있어 아이들이 늘 새로워한다", "집에 와서 오늘 배운 내용을 술술 말하고, 스스로 복습도 열심히 한다" 등 입소문이 나며 어린이들이 자기 주도적으로 학습하는 교육 프로그램으로 자리매김했다.

특히 2년 연속으로 이큐브스쿨 활동을 한 경기도 성남시 박 모 군(11세)은 "에버랜드에서 먼저 만나봤던 동물들이 학교 수업 중에 나오니까 신나고 재밌었다"며 "올해는 동생도 함께하면 더 즐거울 것 같아 같이 가입할 계획"이라고 밝혔다.

에버랜드는 서울대학교 사범대학과 협업해 학생들이 현장에서 직접 관찰하며 탐구하는 활동이 학교 수업에서 배우는 핵심 개념과 자연스럽게 이어지도록 이큐브스쿨과 교과 과정의 연계를 한층 더 강화해 가고 있다.

이큐브스쿨은 예비 초등학생을 대상으로 한 '이큐브키즈'와 초등학교 1학년부터 4학년 학생을 위한 '이큐브에코' 2개 과정으로 오는 4월부터 2027년 2월까지 운영된다.

에버랜드 이큐스스쿨, 멸종 위기 동물 레포트를 작성중인 어린이 멤버들. 삼성물산

매달 새로운 주제로 진행되는 프로그램에서는 동식물 분류, 생물다양성, 공생 등 교과 과정에 포함된 8가지 핵심 개념을 복합적으로 배울 수 있다.

예를 들어 진화 주제에서는 기린, 코끼리 등 야생동물과 양치식물이 여러 세대에 걸쳐 변화가 일어나는 과정에 대해 관찰하고, 탐구하고, 기록하며 진화 개념에 대해 자연스럽게 체득할 수 있다.

그뿐만 아니라 '200년 뒤 미래 생명과학자들에게 보내는 비밀 탐사 노트'라는 주제로 어린이들이 동식물을 연구하고 관찰한 기록을 미래에 전달한다는 스토리텔링을 부여해 프로그램 전 과정의 몰입도를 높였다.

또한 영어로 진행되는 탐구 수업뿐만 아니라 스피드웨이, 포레스트 캠프 등 에버랜드 단지 내 체험 인프라와 연계되는 원데이 프로그램 등 다양한 커리큘럼이 운영될 예정이다.

에버랜드 이큐스스쿨, 멸종 위기 동물 레포트를 작성중인 어린이 멤버들. 삼성물산

멤버십 회원들을 대상으로 이정모 과학커뮤니케이터(전 국릭과천과학관 관장)가 '공룡과 기후변화'를 주제로 특강도 진행한다.

멤버십 가입자에게는 이큐브스쿨 전용 가방과 모자, 키링 등 웰컴 키트를 선물하며 에버랜드 정기권 할인 쿠폰, 솜포인트 등 다양한 혜택을 제공한다. 프로그램 참여 횟수에 따라 수료 인증서와 선물도 받을 수 있다.

에버랜드는 "어린이들이 동식물에 대해 보다 체계적이고 과학적으로 배울 수 있도록 프로그램을 구성했다"며 "이큐브스쿨이 어린이들에게 자연을 이해하는 즐거운 배움의 장이 되고, 생명의 소중함을 느끼게 하는 계기가 되길 바란다"고 전했다.

이큐브스쿨 모집 관련 상세 내용은 에버랜드 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



