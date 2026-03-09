경기 수원시가 지난 4일 방산기업 ㈜케이에스(KS)시스템과 투자 협약을 체결하며, 민선 8기 출범 후 25개 기업·투자를 유치했다.

수원시는 이번 KS시스템과 협약을 체결하는 등 민선 8기 출범 후 총 25개 기업으로부터 3755억원 규모의 투자유치를 했다고 9일 밝혔다.

수원시정연구원이 기업·투자 유치가 미치는 지역경제 파급 효과를 분석한 결과 생산유발효과는 7226억원, 부가가치유발효과는 2562억원, 취업유발 효과는 2727명에 이르는 것으로 추산됐다.

경기 수원시가 지난 4일 방산기업 KS시스템과 투자유치 협약을 체결했다. 수원시 제공 AD 원본보기 아이콘

수원시는 첨단기업·투자 유치로 기업과 지역경제가 함께 성장하는 선순환 구조를 만들고 있다. 첨단기업의 본사와 연구·개발(R&D) 시설 위주로 유치 활동을 해 양질의 일자리를 지속해서 창출하고 있다.

Advertisement

AD

수원시 관계자는 "'연구는 수원에서, 제조는 지방에서'라는 혁신적인 상생 전략을 바탕으로 국정과제인 '5극 3특' 실현에 수원시가 앞장설 것"이라며 "수원 경제자유구역 지정을 위해 전력을 기울이겠다"고 밝혔다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>