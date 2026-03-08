이재만 예비후보 촉구

"대구시민 최소한 예의"

이재만 대구시장 예비후보는 8일 "서울에 30∼40억원짜리 집을 갖고 있으면서 정작 지역구인 대구엔 전세와 월세로 살고 있는 의원들은 정말 대구시장에 나올 자격이 되느냐, 지역구 국회의원으로서 지역 주민들께 부끄럽지 않으냐?"고 비난했다.

이 예비후보는 이날 페이스북을 통해 "이들은 대구 부동산 하락과 침체를 진심으로 고민하고 제대로 된 정책을 만들 수 있느냐. 대구 시민들은 집값 하락, 경기 침체, 인구 유출로 하루하루를 불안하게 보내고 있다"며 "대구시민의 부동산 문제 해결에 나서야할 의원들은 문재인, 이재명 정부 덕분에 수십억원 시세차익을 봤다"고 밝혔다.

이 예비후보는 "대구시장에 출마한 국민의힘 추경호·주호영·최은석·유영하 의원에게 분명히 말씀드린다. 대구 시민을 진심으로 위하고, 대구의 내일을 책임질 각오가 있다면 후보 등록 전에 강남 부동산부터 정리하라"고 요구했다.

이 예비후보는 "강남 아파트를 두고, 대구의 미래를 말하지 말라. 대구 시민과 같은 눈높이, 같은 현실에서 고민할 때 비로소 그 진정성이 인정된다"며 "평생 강남에 살며 잠시 전세·월세로 머문 경험만 갖고, 우리가 겪는 고통을 정말로 이해했다고 말할 수 있겠느냐"고 따졌다.

이 예비후보는 또 "국민의힘 경선 참여 전 강남의 아파트를 팔고 오십시오. 그리고 대구 지역구에 집을 사십시오. 기득권을 내려놓고, 대구 시민 앞에 정정당당하게 서십시오. 그때부터가 비로소 진짜 대구시장 후보로서의 공정한 경쟁의 시작이다"고 말했다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



