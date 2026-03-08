'포용금융' 실천 KB국민은행, 새희망홀씨 대출 금리 1%포인트 인하

취약계층의 이자 부담 완화

서민금융 지원 활성화 취지

신규 대출 금리 인하



KB국민은행은 금융취약계층의 이자 부담을 완화하기 위해 서민금융 대표 상품인 'KB 새희망홀씨II'의 신규 대출 금리를 1%포인트 인하했다고 7일 밝혔다.

이번 금리 인하는 '국민과 함께 더 나은 대한민국을 만들어 가겠다'는 취지를 담은 'KB국민행복 희망 프로젝트'의 일환으로, 포용금융 실천을 통해 취약계층의 이자 부담을 덜고 서민금융 지원 활성화를 위해 마련됐다.

이에 KB국민은행은 지난 6일부터 신규 취급되는 'KB 새희망홀씨II' 상품 대출 금리를 기존 5.47~6.47%(내부신용등급 3등급, 대출기간 5년 이상 기준)에서 4.47~5.47%로 낮췄다.

'KB 새희망홀씨II'를 성실히 상환 중인 고객은 대출 기간 중 최대 2.0%포인트의 금리 인하 혜택을 추가로 받을 수 있다. 6개월마다 대출 연체 없이 상환하면 금리가 0.2%포인트씩 자동 감면된다.

Advertisement

KB국민은행 관계자는 "이번 금리 인하가 경제적 어려움을 겪고 있는 금융취약계층의 금융 부담을 덜어주는 데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 국민과 함께 성장하고 더 나은 미래를 만들어 갈 수 있도록 포용금융 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 전했다.

AD

한편 KB국민은행은 지난 1월 금융감독원이 주관하는 '제7회 상생·협력 금융 신상품' 우수사례로 '신용대출 채무조정 상품 4종 신규금리 인하'가 선정됐다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>